2022-ben parádés monzai williamses beugrásával helyet teremtett magának a Forma-1-ben Nyck de Vries. A holland versenyző elnyerte a Red Bull bizalmát, akik 2023-ra be is ültették őt az akkor AlphaTauri néven futó kiscsapathoz. Teljesítménye azonban elmaradt a várakozásoktól, így összesen 11 futam után véget is ért az F1-es álom.

A pilóta nem maradt azonban munkanélküli, a Forma-E-ben, illetve az endurance-vb-n is számítottak, máig számítanak tudására. Az is kiderült, hogy az F1-es kapcsolatokat sem vágta el teljesen, erre pedig éppen a Szingapúri Nagydíj hétvégéjén derült fény.

A pilóta ugyanis arról posztolt, hogy a McLarennél szimulátorozott: bukósisakkal a fején tett közzé képet Wokingból, pár órával a pénteki szabadedzések után. Ezt követően erősítette meg a csapat az eddig egészen jól titkolt tényt, miszerint de Vries a szezon eleje óta a papaja alakulat szimulátorpilótája.

Nyck de Vries gisteravond in simulator bij McLaren. Hij is tegenwoordig test- en ontwikkelingscoureur bij dat team, maar maakt geen onderdeel uit van het Driver Development Programme.



Achter schermen deed hij ook al paar TPC-tests, in oudere F1-auto’s. #F1 pic.twitter.com/XlfNDNb7f3 — Erik van Haren (@ErikvHaren) October 4, 2025

A holland számára ismerős környezet lehet a McLaren, tekintve, hogy 2010-től a 2019-es szezon elejéig a csapat juniorversenyzője volt. Jelenlegi munkája egyébként nem csak szimulátorozásból áll, a színfalak mögött a korábbi évek McLaren-versenygépeit is vezette.