A Forma-1-es hétvégék egyik megszokott látványa a csütörtöki napokon, hogy a csapatok egyfajta karavánt alkotnak a bokszutcában, és egytől egyig tolják azokat a Nemzetközi Automobil Szövetség garázsa elé. A rituálé oka végtelenül egyszerű: lemérik, mennyit nyom a versenygép, egészen pontosan összehasonlítják a hivatalos mérési eredményeket saját mérlegükkel.

Utóbbi fontos dolog, még napjainkban is, melyet jól mutat, hogy az elmúlt két évben három pilótát is kizártak amiatt, mert egy nagydíj végén túl könnyűnek bizonyult az autója. Idén Kínában Pierre Gasly (Alpine) és Lewis Hamilton (Ferrari) járt így, tavaly Belgiumban pedig a mercedeses George Russell bukott emiatt futamgyőzelmet.

Úgy tűnik, a procedúrát megelégelte a Nemzetközi Automobil Szövetség, ezért a Szingapúri Nagydíjtól az FIA nem bocsátja már a mérlegét a csapatok rendelkezésére. Az összehangolás ezen formáját tehát elfelejthetik az istállók, a jövőben csupán a szövetség által hitelesített súlyokkal kalibrálhatják a saját mérlegeiket a csapatok.

A helyzetre eltérően reagáltak az egyes istállók szakemberei a The Race szerint: volt, aki kissé aggodalmát fejezte ki, hogy a hitelesített súlyok mégsem pont ugyanolyanok, míg mások úgy nyilatkoztak, hogy maguk is meg tudják jól oldani a mérlegelést. Ezzel együtt is azonban az mondható, hogy valamivel nagyobb lett a hiba esélye, mint korábban.