A vasárnapi Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj startja előtt a toppilóták egy része nem lehetett túl boldog a pocsék időmérős teljesítmény, a rossz rajtpozíciók miatt, de a rajt előtt, az azeri himnusz alatt a mercedeses George Russell és a bajnoki küzdelem két főszereplője, a csak a 7. és 9. helyről induló mclarenes Lando Norris és Oscar Piastri is alig tudta visszatartani a nevetését.

F1: Ezért vigyorogtak a pilóták a himnusz alatt Bakuban 1
F1: Ütközött az éllovas, elmaradt a bajnokavatás
Bajnoki cím helyett mellékszerep is alig jutott a…

Szurkolói felvétel mutatta meg, mitől is volt olyan jókedve a triónak: a Norris előtt álló grid kid, azaz gyerekkísérő, egy kisfiú óriási lelkesedéssel, torka szakadtából énekelte a himnuszt.

Bár a videón nem látszik, nem csak ők figyeltek fel a nagyon hazafias srácra, arrébb a mercedeses Kimi Antonelli, a williamses Carlos Sainz és a ferrarisok, Charles Leclerc is kuncogtak, igyekeztek elrejteni a nevetést az emelkedett pillanatban – Hamilton azért bevállalta, hogy telefonjával maga is rögzítse a pátoszba belefeledkezve óbégató fiút.

A bakui hétvége eseményeit a Vezess F1-es podcastje, a Csapatrádió friss adásában is átbeszéltük Szeleczky Ádámmal, nézd-hallgasd meg, mit gondoltunk Bakuról. Kattints!

F1: Ezért vigyorogtak a pilóták a himnusz alatt Bakuban 2
F1: Ha valaki, Verstappen az, aki még fordíthat – podcast
A Vezess Forma-1-es podcastje, a Csapatrádió friss adásában…
F1: Ezért vigyorogtak a pilóták a himnusz alatt Bakuban 3
Nem a kor, hanem a sok ülés öregít
Ha olyan munkád van, ami miatt sokat kell ülnöd, akkor van számodra egy fontos hírünk. Egyáltalán nem mindegy, hogy…