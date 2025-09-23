A vasárnapi Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj startja előtt a toppilóták egy része nem lehetett túl boldog a pocsék időmérős teljesítmény, a rossz rajtpozíciók miatt, de a rajt előtt, az azeri himnusz alatt a mercedeses George Russell és a bajnoki küzdelem két főszereplője, a csak a 7. és 9. helyről induló mclarenes Lando Norris és Oscar Piastri is alig tudta visszatartani a nevetését.

Szurkolói felvétel mutatta meg, mitől is volt olyan jókedve a triónak: a Norris előtt álló grid kid, azaz gyerekkísérő, egy kisfiú óriási lelkesedéssel, torka szakadtából énekelte a himnuszt.

also for everyone wondering why most drivers were laughing during the anthem… its bc lando's grid kid was belting his lungs out😂🤣😂 pic.twitter.com/mJ8Sf591ec — em⁴🧡 (@luv4LN) September 21, 2025

Bár a videón nem látszik, nem csak ők figyeltek fel a nagyon hazafias srácra, arrébb a mercedeses Kimi Antonelli, a williamses Carlos Sainz és a ferrarisok, Charles Leclerc is kuncogtak, igyekeztek elrejteni a nevetést az emelkedett pillanatban – Hamilton azért bevállalta, hogy telefonjával maga is rögzítse a pátoszba belefeledkezve óbégató fiút.

kimi trying not to laugh : challenge failed pic.twitter.com/QCy61cAb1E — ًَ (@ikeuiku) September 21, 2025

A bakui hétvége eseményeit a Vezess F1-es podcastje, a Csapatrádió friss adásában is átbeszéltük Szeleczky Ádámmal, nézd-hallgasd meg, mit gondoltunk Bakuról. Kattints!