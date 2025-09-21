A Forma-1-es Magyar Nagydíjon a Vezess is jelen volt, amikor Max Verstappen tiszta vizet öntött a pohárba és kimondta, 2026-ban is a Red Bull versenyzője lesz. Ezzel egy időre elcsendesedtek az átigazolását firtató hangok, azonban nem örökre. A jelek alapján ráadásul Verstappenék is tesznek arról, hogy a téma a felszínen maradjon, legalábbis mással nem lehet magyarázni a pilóta menedzserének legutóbbi megszólalását.

Raymond Vermeulen nemrég a holland De Telegraaf lapnak adott interjút, de azt tudni lehet, hogy a Verstappen mögött álló stáb sokszor használja ezt a lapot egyfajta szócsőként. Ebben az esetben is ez történt, elég nyíltan. „Fantasztikus sztori lenne, ha [Verstappen – a szerk.] az egész F1-es karrierje során a Red Bullnál vezetne.”

„De ez csak akkor fog megtörténni, ha az autója képes lesz a győzelemre”

– fogalmazott nyíltan a menedzser.

„A jövő év nem csak a motorról, de a kasztniról is szól; milyen emberek érkeznek a csapathoz, milyen hatásuk lesz. Olyan ez, mint egy puzzle kirakása. Ezért volt az a konklúzió, hogy jobb még egy évet maradni. Max még több bajnoki címet szeretne nyerni a jövőben, de ez függ az autótól is. A 2026-os év nagyon fontos lesz, meg fogja határozni, hol folytatja [Verstappen] a Forma-1-ben.”