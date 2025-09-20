Azóta, hogy bevezették a büntetőpontok rendszerét a Forma-1-ben, egyetlen pilóta volt, akit valóban el is tiltottak amiatt, mert egy éven belül összegyűjtött 12 egységet. Tavaly a Haas akkori pilótája, Kevin Magnussen járt így, idén pedig éppen az akkor őt helyettesítő Oliver Bearman került ahhoz vészesen közel, hogy kipontozódjon.

A brit versenyzőnek tíz egység áll a neve mellett, melyből az első kettő november másodikán, a többi pedig csak jövőre jár le. Utóbbiak miatt nem lehet túl nyugodt, de előbbi talán még jobban aggasztja, ugyanis négy futamot kellene lehoznia hiba vagy vétség nélkül.

Erről persze maga Bearman is tud. „Az én hibám, hogy büntetéseket kaptam, függetlenül attól, hogy egyetértek-e a szabályokkal vagy sem. Nehéz ezt elfogadni, mert egyikőnk sem így nőtt fel a versenyzés világában.

Bearman poharában az utolsó előtti csepp az Olasz Nagydíjon történt incidens volt, mely elmondása szerint arra késztette, hogy változtasson a hozzáállásán a csatákban. „Abban a pillanatban, amikor fékezünk, és látható, milyen gyorsan megyünk be a kanyarba, miközben figyelünk a versenytársra, nem gondolunk a három oldalnyi irányelvekre, amit januárban küldtek el nekünk. Nem lehetséges. Bíztam benne, hogy hagynak helyet belül, de lehetségessé vált, hogy ez nem fog megtörténni, így nem vállalhatok ilyen kockázatokat. Kár ezért” – fogalmazott.

Bearman mellett a másik pilóta, aki viszonylag komoly veszélyben érezheti magát, az Max Verstappen. A Red Bull hollandjának kilenc büntetőpontja van, melyekből kettő október végén jár le.