Minden idők leggyorsabb Forma–1-es versenyét hozta az idei Olasz Nagydíj, ami Max Verstappen domináns győzelmén kívül például annak is köszönhető, hogy a biztonsági autót egyszer sem kellett pályára küldeni.

A sárga zászló is csak egyszer-egyszer bukkant fel, az egyik ilyen eset Oliver Bearman és Carlos Sainz találkozója volt. Kettejük koccanása a 41. körben történt, amikor a Williams spanyolja a Roggia-sikánban külső íven próbálta megelőzni a Haas újoncát, de a kísérlet egy páros piruettel zárult.

Pontot egyik versenyző sem szerzett az eset után, amiben a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) versenybírái Bearmant találták vétkesnek.

Here's how Sainz and Bearman got themselves in a spin 😵‍💫#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/TZL3zViEN7 — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

Úgy ítélték meg, Sainznak joga volt az ideális ívhez, ugyanis a kanyar csúcspontján az első tengelye már előrébb volt az ellenfele autójának első tengelyével, így szerintük Bearmannek fel kellett volna adnia a pozíciót. Bearman tíz másodperces időbüntetést, továbbá két büntetőpontot kapott baleset okozásáért – írta a The Race.

Az utóbbi szankció miatt Bearman még megütheti a bokáját első teljes F1-es szezonjában, mivel már csak két strigula választja el az automatikusan egyfutamos eltiltást jelentő tizenkét büntetőponttól.

A Haas újoncának a következő négy versenyhétvégét kellene kihúznia további büntetőpontok begyűjtése nélkül, mert egyetlen egysége sem fog elévülni a novemberi Sao Pauló-i Nagydíjig. Annak 2014-es bevezetése óta csupán egy versenyző esett a rendszer áldozatul: Kevin Magnussennek kellett kihagynia a tavalyi Azerbajdzsáni Nagydíjat, miután egy éven belül összegyűlt a tizenkét büntetőpontja.