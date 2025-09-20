A Forma-1 történetének legtöbbször – szám szerint hatszor – megszakított időmérője lett az Azerbajdzsáni Nagydíj 118 percesre nyúlt kvalifikációja. Történésből így sem volt hiány, de a helyzetet még sikerült megfejelnie a Nemzetközi Automobil Szövetségnek.

Nem arról van szó, hogy most valamiért fújni kellene az FIA-ra, hiszen csak a szabályok betartatása az, ami miatt most szóba kerülnek. A parc fermében ugyanis ilyenkor az ellenőrök körbejárnak minden autót, és ellenőrzik számos paraméterüket. Ezen ellenőrzés-sorozat során találtak Bakuban szabálytalanságot, méghozzá Esteban Ocon autóján.

A 31-es rajtszámú Haas hátsó szárnya ugyanis nem ment át a vonatkozó hajlékonysági teszten. A kérdéses elemnek csak 0,5 mm-t lehetett volna görbülnie a megfelelő nyomás alatt, azonban az ellenőrzés során ennél nagyobb értéket mértek. Nem volt meglepetés, hogy mi lesz a következmény: a technikai szabálysértéseket minden esetben kizárás követi.

Ocon egyébként nem bukott ezzel sokat, ugyanis csak a 18. lett az azeri időmérőn.