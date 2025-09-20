Napjainkban a profi sport világában minden területet kihasználnak a teljesítményfokozás érdekében. Elég csak megnézni például a Mercedes-pilóták fényes „űrkabátjait”, melyet abszurdnak tűnő módon épp a legmelegebb helyszíneken viseltek, persze jó okkal.

Egy viszonylag új, de már szélesebb körben elterjedő metódus az is, ahol a sportolók agyhullámait elemzik és figyelik, így nyomon követhető, amikor nyugodtak, feszültek, vagy amikor épp a legjobban a „zónában” vannak és teljes fókusszal a feladatukra koncentrálnak. Mindezt egy spéci fejpánt segítségével könnyen és kényelmesen tudták figyelni.

A gond azonban ezzel a fejpánttal, illetve azok készítőivel van, legalábbis egy oknyomozó riport szerint. Ahogy arra a Pablo Torre Finds Out egyik műsorában rávilágítottak, a FocusCalm nevű fejpántokat gyártó BrainCo mögött a kínai kommunista párt áll, akik saját, a sporttal és ehhez köthető termékfejlesztéssel nem összefüggő célokra is felhasználják az adatokat.

Az agyhullám-olvasókat több ismert sportoló is használja/használta. Közéjük tartozik Jannik Sinner, korunk egyik legnagyobb teniszjátékosa, a korábbi női világelső Iga Świątek, több futballista is a Manchester City csapatából,

valamint a Ferrari versenyzője, Charles Leclerc.

És hogy mire használhatják Leclerc agyának adatait? Az oknyomozók, illetve szakértők szerint az ilyen információk kiválóan alkalmasak lehetnek a hadiipari fejlesztések során, és akár ún. „szuperkatonákat” fejleszthetnek segítségükkel. Ez aligha olyasmi, amihez Leclerc és társai szívesen adnák a nevüket vagy hozzájárultak volna, ezért is beszélhetünk adatlopásról ebben az esetben.

A több élsportolóval, köztük Leclerc-rel is együtt dolgozó sportorvos, Dr. Riccardo Ceccarelli a Motorsport.comnak azt is elárulta, a fejlesztőcég nagyon készséges volt és sokat segített, amikor felmerült a közös munka lehetősége. „Még mindig kapcsolatban vagyunk velük” – tette hozzá.