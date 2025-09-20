Ha eltekintünk Max Verstappen rajtelsőségétől, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a feje tetejére állt a Forma–1-es Azerbajdzsáni Nagydíj időmérő edzése. Rekordmennyiségű, hat piros zászlós megszakítást követően dőlt el a pole-pozíció sorsa – a káoszból, mint már megannyiszor, ezúttal is a Red Bull holland pilótája került ki győztesen, aki az idén hatodjára, pályafutása során pedig 46. alkalommal foglalhatja majd el az első rajtkockát.

Rögtön két meglepetésember is követi Verstappent: sokáig úgy tűnt, hogy Carlos Sainz megszerezheti az első williamses pole-ját, de korábbi csapattársa javítása után be kellett érnie a második hellyel, míg Liam Lawson pályafutása legjobb időmérős teljesítményét könyvelheti el, miután a harmadik rajtkockába repítette a Racing Bullst.

A kétórásra nyúlt kvalifikáció végén Jamie Chadwick, a néhai női sorozat, a W Series háromszoros bajnoka készítette az interjúkat az első három helyezettel.

Verstappen a gumikból is kifogyott

„Hosszú időmérő volt sok-sok piros zászlóval, így nagyon nehéz volt összerakni a kört, mert a legtöbb esetben vagy a gumik nem álltak készen, vagy meglengették a piros zászlókat” – mondta Verstappen. „Különösen igaz volt ez a Q3-ban, ahol még egy kis eső is esett. Az utolsó körben azonban muszáj volt nyomni. Nem a legjobb gumikon voltam, mert a sok piros zászló miatt gyakorlatilag kifogytam az abroncsokból.”

„A hétvége eddigi alakulásával viszont nagyon elégedett vagyok. Már az első szabadedzésen sem voltunk annyira rosszak, és habár utána csak egy kicsit tudtunk javulni, amikor igazán számított, az időmérőn, ott voltunk. Szerintem mindenféleképpen [az időjárástól függetlenül is – a szerk.] a pole-ért harcoltunk. Persze a Q3 mindig egy kicsit kaotikusabb, de boldog vagyok, mert úgy tűnik, hogy Monza óta jobb munkát végzünk” – tette hozzá a négyszeres világbajnok.

„Hosszú lesz a verseny. Fontos a jó rajt, de utána is a saját versenyünkre kell koncentrálunk, vigyázva a gumikra, mert a lágyabb keverékek miatt itt a gumik is nagyobb terhelést kapnak.”

Dobogóra állna a Williamsszel Sainz

Magától értetődő, hogy az idei eddigi legjobb időmérő edzése után a fellegek felett jár Carlos Sainz, aki bízik benne, hogy a jó rajtpozíciót nem csak értékes pontokra tudja váltani.

„Nagyon boldog vagyok. Hogy őszinte legyek, ma remekül teljesítettünk” – nyilatkozott lelkesen a spanyol. „Mindig jó gumikon voltunk jó időben, és nagyon erős köreink voltak. Nyilvánvalóan abban a pillanatban 4-5 tizedmásodperc lett volna a hátrányunk, ha az élmezőny valamelyik tagja összerak egy kört, mint mindig, de végül csak egynek sikerült ez. Nem meglepő módon Maxnak.”

„A többieket sikerült legyőznünk, ami nagyszerű. A holnapi terv ennek megfelelően az, hogy dobogóra álljunk. Mindent bele fogok adni, hogy megszerezzem az első dobogómat a Williamsszel” – tekintett előre.

„Tudjuk, kikkel kell harcolnunk”

Az első hármasból talán Liam Lawsoné a legmeglepőbb név, miután az év elején az új-zélandit mindössze két futam után visszafokozták… Nem is tagadta a Red Bull ifjú növendéke, számára is rejtély, hogyan került a harmadik rajtkockába.

„Őszintén szólva nem is emlékszem rá, hogy mi történt, annyira eseménydús időmérő volt” – summázta a szombati napját. „Egész hétvégén jól muzsikált az autó, és amikor az időmérőn kellett, akkor is. Eddig fantasztikus munkát végzett a csapat, de nyilvánvalóan a holnap lesz a fontos.”

„Mindig bizonytalanná válik a helyzet, ha esőcseppeket látsz a sisakrostélyodon, és látod a pálya csillogását, miközben a gumik még melegek, így van tapadásuk is. Ilyenkor az agyad ellen küzdesz, és próbálsz nem visszavenni túlságosan, és tovább nyomni, de nagyon nehéz” – folytatta Lawson. „Nehéz lesz a verseny is. Nagyszerű helyzetben vagyunk, de azt is tudjuk, kikkel kell harcolnunk, és erre fogunk figyelni.”