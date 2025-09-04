A Forma-1-es Holland Nagydíj vitatott incidense volt, amikor a Williams versenyzője, Carlos Sainz az első kanyarban, külső íven próbálta előzni Liam Lawsont. A Racing Bulls új-zélandi pilótája védekezés közben szélesre csúszott, a két autó összeért és defekttel, valamint sérülésekkel visszaestek a mezőnyben.

Az ügyet kivizsgálták a stewardok Zandvoortban, majd Sainz tíz másodperces időbüntetést kapott, ugyanis az ítélet szerint a kanyar Lawsoné volt, Sainznak pedig vissza kellett volna vennie, mert nem került a szabályokban foglaltaknak megfelelően támadó pozícióba.

A szankción a spanyol rendesen kiakadt már a futam közben is, és úgy tűnik, kedélyei nem is higgadtak. Mindebben a Williams is partnere, ezért hivatalos kérvényt nyújtottak be, hogy vizsgálják újra az ügyet. A Williamsnek csak akkor van esélye a büntetés eltöröltetésére, ha egyáltalán a stewardok úgy döntenek, érdemes a dolgot újravizsgálni. Ehhez „szignifikáns és releváns” új bizonyítékot kell letenniük az asztalra, ám a grove-i istálló úgy véli, van ilyen a tarsolyukban.

Arról egyelőre nincs infó, hogy mikor várhatóak új fejlemények az ügyben.