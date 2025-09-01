Lezajlott a 2025-ös Forma–1-es Holland Nagydíj. A Vezess F1-es podcastje, a Csapatrádió idei 16. adásában a nyári szünet utáni első futam nyomán Szeleczky Ádám, Kováts Olivér és Horváth Zsolt beszélget a stúdióban.

Van-e még esélye Lando Norrisnak, hogy bajnok legyen a jövőben, ha idén nem sikerül nyernie? Mi történik Lewis Hamiltonnal? Meglepetés Isack Hadjar dobogója? Ezekről és egyebekről is elmondjuk a véleményünket.

