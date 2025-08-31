A Forma-1-es Holland Nagydíj időmérője után egy apró pillanat már előrevetítette, hogy a vasárnapi rajtrács nem lesz teljes. A hivatalos megerősítésre azonban egészen a rajt előtti órákig várni kellett. Az említett pillanat szokatlan volt: a Haas nem takarta le Oliver Bearman autóját az időmérő végét követő két órán belül, ahogy azt a szabályok előírják.

Az autóbetakarás ugyan csak egy formális lépésnek tűnik, de a becsomagolás lényegében fizikai akadályt is képez az autó beállításainak módosítását illetően. Azzal, hogy Bearman esetében ez a betakarás elmaradt, várható volt, hogy érkezik a büntetés.

Végül Bearmant nem (csak) azért meszelték el, mert megsértették a parc fermé szabályokat. A 87-es autóba az ilyenkor bevett módon kb. minden motorelemből újat tettek a Haas szerelői. Ezekkel a brit túl is lépte a szezonra engedélyezett kereteket a V6-os motorból, turbóból, hőenergia- és fékenergia-visszanyerőből, valamint vezérlőelektronikából.

Bearman emiatt csak a bokszból kezdheti a zandvoorti száguldást vasárnap délután. Az áldozat nem volt nagy, csak a 19. rajthelyet bukta a Haas-versenyző.