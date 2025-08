A Forma-1-es Magyar Nagydíj volt Max Verstappen 200. versenye a Red Bull-lal, a kerek évforduló azonban felejthetően sikerült. A holland a nyolcadik rajthelyből nem tudott sokat kihozni, csak kilencedikként látta meg a kockás zászlót.

„Semmihez sem tudtam kezdeni, szörnyű volt. De ez volt a helyzet egész hétvégén, szóval nem volt sokkoló. Szörnyű volt, semmi nem működött” – summázta az eredményeket a négyszeres világbajnok.

A kilencedik helyig tartó menet azonban rögös volt: Verstappen egy alkalommal Lewis Hamiltonnal kakaskodott. A holland látszólag ambiciózusan a Ferrari mellé hajtott a 4-es kanyarban, és csak kicsin múlt a kontakt. Az ütközést végül úgy kerülték el a felek, hogy Hamilton a bukótérbe hajtott, de ezzel el is ment mellette a vetélytárs.

Max Verstappen gets past Lewis Hamilton. I'm pretty sure it's not legal to divebomb someone off the track.#F1 | #HungarianGP pic.twitter.com/ZpAvNATrtN