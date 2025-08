Az előzésekkel ellentétben fordulatokban nem volt hiány a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjon, ugyanis Lando Norris vezetésével aratott kettős győzelmet a McLaren. A brit versenyző azok után szerezte meg pályafutása kilencedik elsőségét, hogy a rajt után a harmadikról az ötödik helyre esett vissza, azonban az egykiállásos stratégia neki kedvezett.

Másodikként Oscar Piastrit intették le, aki továbbra is vezeti a világbajnokságot, azonban az előnye 9 pontra csökkent. Miközben a pole-pozíciós Charles Leclerc csak a negyedik helyen ért célba a Ferrarival, a dobogó legalsó fokára a mercedeses George Russell állhatott fel.

A 70 körös futam leintése után a korábbi IndyCar-pilóta, James Hinchcliffe készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Kipurcantam. Nagyon kemény volt” – kezdte a nyilatkozatát Norris. „Nem terveztünk egy kiállással, de az első kör után ez volt az egyetlen esélyünk arra, hogy visszazárkózzunk.”

„Az utolsó etapban, amikor Oscar utolért, tövig nyomtam. Tökéletes eredménnyel zártunk ma. Nem gondoltam, hogy ezzel a győzelmet szerezhetjük meg, azt hittem, talán a második hely meglesz. Tudtam, hogy amennyiben tiszta levegőben tudok autózni és tudom nyomni, akkor talán sikerülhet, és sikerült is” – folytatta a brit, akit az idén ötödjére látta meg elsőként a kockás zászlót.

„Ilyenkor egy kicsit a szerencsén is múlik, azonban nem szabad hibázni, jó körökre és jó stratégiára van szükség, és mindez ma megvolt. Olyan szoros volt a küzdelem, hogy megmondani is nehéz, hogy bárkinek megvolt-e a momentuma. Kemény, mindazonáltal szórakoztató Oscar ellen versenyezni. Minden elismerésem az övé, jól támadott, én pedig épp csak tartani tudtam magam.”

„Olyan keményen nyomtam, amennyire csak lehetett. Miután láttam, hogy Lando egykiállásos stratégián van, tudtam, hogy a pályán kell előznöm, amit itt sokkal könnyebb mondani, mint végrehajtani” – fogalmazott Piastri. „Mindenképpen kockázatos volt, de ma sajnos a rossz oldalon álltunk. A csapat nagyszerű munkát végzett, az autó is életre kelt a verseny második felére.

„Köszönöm a csapatnak, ugyanis az autó az egész hétvégén nagyszerű volt” – tette hozzá az ausztrál, akit arról is kérdeztek, meglepte-e Norris taktikája. „Igen is, meg nem is. Azon a ponton nem volt sok veszítenivalója, úgy hogy nem ért meglepetésként. Nem tudom, hogy végül jó döntés volt-e megpróbálni Leclerc elé vágni, ezt majd megbeszéljük.”

Piastri a végsőkig próbált harcolni a győzelemért, aminek érdekében a célegyenes végén bevállalt egy támadást is, aminek majdnem ütközés lett a vége. „Legalább néhány tizeddel közelebb kellett volna kerülnöm, ahhoz viszont Landónak hibáznia kellett volna” – reagált arra a felvetésre, hogy meg kellett volna-e várnia az utolsó kört. „Úgy éreztem, ez a legjobb esélyem. Soha nem akarod az utolsó körre hagyni, ezért úgy voltam vele, megpróbálom…”

„Nagyon elégedett voltam a mai futammal” – nyugtázta a harmadik helye kapcsán Russell. „Az időmérő egy kicsit meglepő volt, viszont maga a hétvége is meglepett mindenkit egy kicsit. Nagyon boldog vagyok, hogy újra a dobogón állhatok, igaz, volt néhány pillanat, amikor kicsit necces volt a helyzet Charles-lal. Amikor elhatározod magad egy bevetődésre, már nincs sok hely a korrigálásra, ha bemozdul az előtted haladó pilóta, és közben már a tapadás határán vagy.”

„Azt hiszem, másodszor össze is értünk. Örülök, hogy sikerült megelőznöm őt, és szép eredménnyel megyünk a nyári szünetre. Ez mindenképpen jobban sikerült, mint az utóbbi néhány verseny” – jegyezte meg a Mercedes britje.