Váratlan versenyzőcserét jelentett be órákkal a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzése előtt az Aston Martin, miszerint Felipe Drugovich, a csapat tartalékversenyzője veszi át Fernando Alonso helyét.

A csapat közleménye szerint már a Belga Nagydíjat követő napokban háti izomsérülés nehezítette a kétszeres világbajnok életét, és tekintettel arra, hogy a kezelése még péntek reggel is folytatódott, úgy döntött, kihagyja az első 60 perces gyakorlást.

Team Statement:

"In the days following the Belgian Grand Prix, Fernando Alonso has been managing a muscular injury in his back.



As he continues with treatment this morning, he has chosen to sit out of FP1.



Felipe Drugovich will drive in FP1 alongside Lance Stroll.



