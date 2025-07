Ugyan Lewis Hamilton a McLaren, majd a Mercedes színeiben 2024-ig öt alkalommal tudott győzni a Forma-1-es Belga Nagydíjon, a 2025-ös spa-francorchamps-i hétvége már-már katasztrofálisan alakult számára.

A hétszeres világbajnok angol a pénteki sprintkvalifikáció első szakaszában kicsúszott és búcsúzott, a sprintfutamon nem igazán tudott előrébb lépni, ahogy – körelvétel miatt – a szombat délutáni „rendes” időmérőn is a Q1-ben esett ki. Vasárnap a bokszutcából rajtolva ugyan a 7. helyig kapaszkodott, de összességében saját bevallása szerint is feledésre érdemes hétvégét zárt.

Hamilton immár 13. ferraris fordulóját teljesítette Spában, de a 40 éves angol továbbra sem tudott igazán integrálódni az olasz csapatba, és ha minden igaz, ezúttal nem pusztán a versenymérnökével, Riccardo Adamival való nehézkes kommunikációja jelentett gondot, a háttérben egy újabb személycsere nehezítette a dolgát – Belgiumra új teljesítményért felelős mérnököt kapott.

„Nem egyszerű mérnököt váltani a szezon közepén, pedig olyan valakiről van szó, akivel már dolgoztam a korábbi csapatomnál, bár nem ugyanebben a beosztásban” – mondta Hamilton.

Bár a Ferrari és maga a pilóta sem nevesítette a szakembert, úgy tudni, a korábban a Mercedesnél dolgozó mérnök egy bizonyos Johannes Hatz lehet.

„Egyelőre szokjuk egymást, de igen gyorsan kell tanulnunk. Az autón erre a hétvégére eszközölt változtatások mindkettőnkön kifogtak, de szerintem nem végeztünk rossz munkát, együtt találunk magunkra” – utalt arra az angol, hogy az ő Ferrarijára csak Spában került fel a Charles Leclerc által már Kanada óta használt „komponens”, mely trükkösebbé teheti a fékezést.

„Az egyik fele az új alkatrész, amit már Montrealban kipróbáltunk, de én nem teszteltem, csak Charles. Ő használja pár futam óta. Ő már hozzászokott, szép munkát végzett ma is. Én most használtam először, a megpördülés is amiatt volt, nem számítottam rá. A dolgok másik fele a mérnökcsere, szóval mindketten mély vízbe kerültünk. De ő is jól dolgozott a beállításokon, ma [vasárnap – a szerk.] már sokkal jobb volt vezetni az autót, a jövő hétvégére pedig még jobban beállítjuk. Szerdán megyek a gyárba, bízom benne, hogy a továbbiakban jobb eredményeket hozhatok” – magyarázta.

Hamilton a szezon felén túl egyelőre nagydíjas dobogós helyezés nélkül áll, az egyéni bajnoki küzdelemben 109 pontjával a 7., Leclerc 139 egységgel a 6.