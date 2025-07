A 2025-ös Forma-1-es szezonra Liam Lawsont ültette a Red Bull Max Verstappen mellé, ám az új-zélandit két gyenge futam után le is fokozták. Helyét a szezont jól kezdő Cunoda Juki vette át, ám ebben sem volt sok köszönet. A japán negatív rekordot is döntött, és azokat a kezdeti Red Bull-időket idézte meg, amikor az energiaitalosok még a pontokért is küzdöttek.

A japán versenyző mellett azonban kitart a Red Bull. Gondolhatnánk, hogy tanultak a sorozatos rossz példákból, azonban Helmut Marko sportigazgató szavai nem erre engednek következtetni. „A terv az, hogy ő fejezi be a szezont, semmi sem változott” – utalt a pilótafelállásra az osztrák szakember a Kleine Zeitung kérdését követően.

„Emellett nincs más alternatívánk”

– tette hozzá Marko.

„Elbeszélgettünk vele és a mérnökcsapatával is. Spielbergben kijött a gödörből. Stabilizálni szeretnénk és nem akarjuk az autóbeállításokat teljesen Max [Verstappen – a szerk.] irányába tolni. Ez segíthet rajta.”

„A prioritásunk az, hogy megnézzük, mit tudnak a tehetségeink. Jukinak az év végéig van lehetősége bebizonyítani, hogy ő az, aki maradhat az autóban. Ott van még Isack [Hadjar] is, aki jó munkát végez, Liam [Lawson] pedig kezdi megtalálni a formáját. Szóval a Red Bullnál van tehetség” – mondta Marko, majd hozzátette, nem volt példa nélküli az elmúlt években az sem, hogy házon kívülről igazoltak. „Mindig nyitottak vagyunk erre. A legjobb pilótapárost szeretnénk jövő évre” – fogalmazott.