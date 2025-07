Bár korábban is akadtak színvonalas Forma-1-es mozgóképes alkotások, a 2010-es Senna, a 2023-as mozis Hajsza a győzelemért, igazán a 2018-ban indult Drive to Survive rúgta be az ajtót. Azóta kaptunk már egy méltatlanul elhallgatott Sennas filmsorozatot, a múlt héten debütált a Brad Pitt-féle F1 blockbuster a mozikban, de a közelmúltban Keanu Reevesszel dokumentumfilmként feldolgozták a Brawn GP 2009-es tündérmeséjét is.

Hogy tündér- vagy rémmese lesz, egyelőre nem tudni, de a közkedvelt színész visszatér a Forma-1-hez, ugyanis egy új dokuszériában az ő segítségével mesélik el a 2026-ban új, 11. csapatként belépő Cadillac sztoriját.

A 2026-os Forma-1-es szezonnyitó előtt érkező alkotás értelemszerűen az építkezést, a felkészülést mutatja majd be, azt, hogy az amerikai alakulat hogyan igyekszik versenybe szállni a sokkal beágyazottabb – nagyrészt európai – riválisokkal. Semmi nem marad majd rejtve, a csapat és a Cadillac gazdája, a General Motors minden támogatást és hozzáférést megadott a készítőknek.

„Megtiszteltetés és igazán izgalmas, hogy részt vállalhatok a Cadillac Forma-1-es csapatának elmesélésében, az F1 világába tartó útja feldolgozásában. A célunk a dokumentumsorozattal az, hogy hogy a nézőket is elvigyük erre az útra, bemutassuk, mi kell ahhoz, hogy az egyik legexkluzívabb sportba lépjen valaki” – mondta Reeves.