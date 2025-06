Váratlan esemény zavarta meg a Forma-1-es Osztrák Nagydíj tervezett menetrendjét vasárnap. A Red Bull Ringen a Forma-2 főfutama után a Porsche-szuperkupa versenye következett volna, azonban ezek a versenygépek nem tudták elkezdeni időben a futamukat.

Történt ugyanis, hogy az egyik, a futamon kieső F2-es autót szállító darus autó levert egy masszív reklámtáblát. A fémszerkezet az 1-es kanyar utáni egyenesben ívelt át a pálya felett, egészen addig, amíg az ütközés hatására le nem szakadt.

A truck destroyed a banner and now it's in the middle of the track

