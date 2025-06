A 2026-ban dobja piacra – pontosabban kínálja megvételre kizárólag bevált, ismert, régi kuncsaftjainak – a Ferrari legújabb szupersportkocsiját, az F80-ast.

A LaFerrari utódjaként megjelenő, mindössze 799 példányban készülő járgány 3,0 literes V6-os belső égésű motort kap, melynek 900 lóerős teljesítményéhez még 300-ad tesz hozzá a hibrid rendszer, az 1200 LE-s rendszerteljesítménnyel így ez lesz az eddigi legerősebb közúti Ferrari.

A modell 2,15 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, 5,75 másodperc után pedig már 200-nál jár. A csúcssebesség (elektronikusan korlátozott) 350 km/óra. A brutális teljesítményhez aktív aerodinamika, szintén aktív első felfüggesztés és GT versenyautóból származó fékrendszer jár.

Egy ilyen fenevadat nagy kihívás vezetni, könnyen elszabadul a hatalmas ménes – persze számos leendő vásárló nem is viszi majd az útra, hanem klimatizált garázsban, komoly gyűjtemény részeként őrzi csak –, aki viszont ért hozzá, az óriási élményre számíthat.

Ki értene ehhez jobban, mint a Forma-1-es pilóták? Ők is kapták meg nemrég: Lewis Hamilton és Charles Leclerc néhány napja a Ferrari fioranói házi tesztpályáján döngetett az újdonsággal. Az autó láthatóan őket is meggyőzte, széles vigyorral az arcukon élvezték a körözést.

Hamilton azt mondta, ez a leggyorsabb utcai autó, amit valaha is vezetett, miközben a monacói már szinte bánta, hogy átengedte a volánt a hétszeres világbajnoknak. A lassulást és az egyensúlyt is dicsérték a versenyzők. Íme a videó, melyen Leclerc is „rettegett” az anyósülésben.