A múlt hétvégén tartották a 2025-ös idény 10. fordulójaként a Kanadai Nagydíjat a montreali Gilles Villenuve-pályán, ahová néhány kihagyást eltekintve 1978 óta visszajár a Forma-1.

Az összességében 54., Montrealban a 44. verseny is szórakoztatóan alakult, az Ile Notre Dame-szigeti pálya és az azon rendezett futam pedig régóta egyaránt a résztvevők és a nézők egyik fő kedvence – ezért is jó hír, hogy bejelentették, még hosszú ideig a versenynaptárban marad a helyszín.

BREAKING: The Canadian Grand Prix will remain on the calendar through 2035!#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/egLmbzyVL5

— Formula 1 (@F1) June 17, 2025