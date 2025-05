Max Verstappentől az elmúlt időszakban még a szokásosnál is hangosabb volt a sajtó, mivel a Forma-1-es pilóta nem csak F1-es autó volánja mögé ült. A Red Bull hollandja a Nürburgringen hajtott meg egy GT3-as Ferrarit álnéven, körrekordot döntve.

Ismert, hogy Verstappent mindig is vonzották a versenyzés más válfajai is, a le mans-i 24 órás is a radarján van. Amennyiben egy nap úgy gondolná, hogy elindul ezen a megmérettetésen, az egyik fontos feladattal már biztosan nem kell foglalkoznia: a pilótabesorolással.

A pilótabesorolás lényege, hogy minden versenyző kap egy bizonyos rangot, melyet a korábbi eredmények és a tapasztalat határoznak meg. Összesen négy szint van ebből a platinától kezdve az aranyon és az ezüstön át a bronzig, az egyes szériák géposztályaiban pedig előírják, hogy milyen besorolású pilóták vehetnek egyáltalán részt a kiírásban.

Értelemszerűen ezek közül a platina jelenti a csúcsot és bebocsátást minden ülésbe. A Forma-1-es tapasztalattal rendelkező versenyzők automatikusan platinaversenyzőknek számítanak, azonban a besorolás nem automatikus, kérni kell a Nemzetközi Automobil Szövetségtől.

Érdekes tehát, hogy Verstappen megkérte az FIA, hivatalosan is rangsorolják, melyet a holland meg is erősített a Spanyol Nagydíj hétvégéjén. „Valamikor meg kellett tennem, szóval jobb, hogy ez most megvan. Nagyon könnyű volt, csak egy űrlapot kell kitölteni, egy héttel később fizetni, és meg is van a válasz. Titokban reménykedtem egy bronz minősítésben” – tette hozzá viccesen a holland.