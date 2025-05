Az idei évre a Ferrarihoz szerződött Lewis Hamiltont nem követte az olasz csapathoz mercedeses harcostársa, Peter Bonnington, a hétszeres világbajnok Maranellóban a korábban Carlos Sainzcal és Sebastian Vettellel dolgozó Riccardo Adamit kapta versenymérnökéül.

A páros egyelőre nem csiszolódott össze, több futamon is hallhattunk furcsa, feszült rádióbeszélgetéseket. Monacóban is volt néhány „egymás mellett elbeszélés”, Hamilton a levezető körén még azt is megkérdezte a mérnökétől, hogy az neheztel-e rá valamiért, amire – legalábbis a közvetítésben – nem érkezett válasz.

A Spanyol Nagydíj előtt az angol nem kerülhette el az erre vonatkozó kérdéseket.

„Egyszerűen csak a futam során a pálya bizonyos pontjain rádióproblémáink voltak, nem jutottam hozzá a kívánt információkhoz. De utána megbeszéltük ezt. Sok a találgatás, de nagy része baromság. Nagyszerű a viszonyunk, kiváló vele dolgozni. Nagyszerű ember, mindketten nagyon keményen dolgozunk” – mondta Barcelonában.

A kérdésre, hogy vannak-e azért feszültségek, Hamilton így felelt:

„A hétvégéken nem mindig találjuk el a dolgokat. Hogy vannak-e a nézeteltéréseink? Igen, mint mindenkinél az ilyen viszonyokban. De feloldjuk őket. Közösen dolgozunk, mindketten világbajnoki címet akarunk szerezni, mindketten azért dolgozunk, hogy előrébb vigyük a csapatot. Minden más csak háttérzaj, nem is foglalkozunk vele.”

„A viszonyunk nagyszerű, nincs semmilyen probléma. Folyamatosan egyre jobban megismerjük egymást, alkalmazkodunk a másik munkamódszeréhez. Sok pilótával dolgozott már korábban is. Tényleg egyáltalán nincs gond.”