Péntek délután 13.30-kor, napsütésben, nyári melegben – 30 Celsius-fokos levegő-, 47 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-ös Forma-1-es Spanyol Nagydíj első szabadedzése.

A barcelonai forduló nagy kérdése volt, hogy az első szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szigorítás – 15 helyett már csak 10 mm-es deformáció az ellenőrzés során – hogyan befolyásolja majd az erőviszonyokat. Más kérdés, hogy egyértelmű válaszra – főleg az első 60 perc alapján – nem lehetett számítani, ugyanis a legtöbb csapat egyéb fejlesztéseket is vitt a katalán pályára.

Az első edzésen nem minden állandó versenyző vett részt: a Haasnál a japán Hirakava Rio ült autóba Esteban Ocon helyett, míg a Williamsnél Alexander Albon kispadozott a saját nevelésű francia Victo Martins kedvéért.

A bokszutcai lámpák zöldre váltásakor az utóbbi gurult ki elsőként a 4657 méteres aszfaltcsíkra, aerodinamikai szenzorokkal bőven megpakolva.

A túlnyomó többség a fehér jelölésű kemény keverékeken ment ki (a kivételt Franco Colapinto és Lance Stroll jelentette) – a Pirelli erre a hétvégére a három legkeményebb, C1-es, C2-es, C3-as abroncsait szállította.

Hat perc telt el, amikor Hirakava bakizott a Haasszal, a 10-es kanyarban futott ki a kavicságyba, de vissza tudott térni a pályára.

Ami az időket illeti: 10 perc után a hazai sztár, Fernando Alonso állt az élen az Aston Martinnal, mögötte a mclarenes Lando Norris, a Ferrari-pilóták, Charles Leclerc és Lewis Hamilton, valamint a bajnoki éllovas Oscar Piastri sorakozott az első 5-ben.

Félidőnél mások is felvették a közepes keverékeket, sőt, a lágyak is feltűntek. A mercedeses George Russell ugrott az élre a sárga Pirelliken, míg a sauberes Nico Hülkenberg lágyakon sorolt be mögé. Pár percen belül már Verstappen, a ferrarisok és a mclarenesek is a lágyakon köröztek, gyorsan csökkentek a köridők.

Az első nekifutások után Lando Norris volt a leggyorsabb, utána Verstappen, Leclerc, Hamilton és Piastri következett – az angol 3-5 tizeddel jobb kört futott náluk.

A gyors körös szakasz viszonylag rövid ideig tartott, és bár többen maradtak a lágyaknál, alapvetően hosszabb etapokra állt át a mezőny.

7-8 perccel a vége előtt Alonso kellemetlen pillanatokat élt át: miután Monacóban motorhibával esett ki, az edzés vége felé megint csak az erőforrás problémáját jelezte a rádión, mielőtt visszatért a bokszba.

