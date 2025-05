Kétszer is előkerültek a piros zászlók a Forma-1-es Monacói Nagydíj időmérő edzésén, aminek a Mercedesnél örültek a legkevésbé, ugyanis mindkét alkalommal a brackley-i istálló versenyzői miatt lengették meg, aminek eredményeként csak a 14., illetve a 15. rajtkockából indulhatnak a városi pályán.

Míg George Russellt az erőforrás meghibásodása fosztotta meg egy jó eredménytől, Andrea Kimi Antonelli a Q1 végén az alagút kijáratánál törte össze az autóját, így nem vehetett részt a folytatásban, hiába jutott tovább a Q2-be. Az olasz újonc magára vállalta a balesetet.

„Roppant szükségtelen és drága hiba volt” – mondta az F1.com-nak Antonelli. „Kár érte, hogy így végződött a mai nap, sajnálom a csapat miatt. Határozottan az én hibám volt.”

„Próbáltam előrelépni az autóval, és folyamatosan fejlődni. Nyilvánvalóan jobban szenvedtünk ezen a hétvégén, mint a többin, de ez az én hibám volt. Az autónak nem volt hozzá köze.”

Antonelli taps the barriers at the Nouvelle Chicane 💥



Watch all the best action from an enthralling qualifying session 🎥#F1 #MonacoGP