Ugyan tavaly Lando Norris és Oscar Piastri győzelmeivel és dobogós helyezéseivel a McLaren 1998 után újra konstruktőri bajnoki címet szerzett, a Red Bull-os Max Verstappen komoly előnnyel húzta be zsinórban negyedik egyéni bajnoki címét.

Idén kicsit más a kép, egyértelműen a McLarené a legversenyképesebb autó, a konstruktőri duplázás már most, hét forduló után biztosnak tűnik, ugyanakkor a Red Bull sem olyan rossz, mint azt sokan mondogatták a szezon elején, így az egyéni cím sorsa még nyitott.

A Red Bull ugyan „egyversenyzős” csapatként küzd, így a csapatbajnokságban nem rúghat labdába, de Verstappen kihasználhatja, hogy a McLaren pilótái nyílt küzdelemben vannak egymással. Oscar Piastri idei négy futamgyőzelme után 146 ponttal vezet, a McLaren másik pilótája, a szezonnyitó, összességében a dobogóról csak egyszer lemaradó Lando Norris 133 pontjával, míg a Red Bull sztárja két futamgyőzelemmel, 124 ponttal a 3.

A múlt hétvégi, imolai fordulón ráadásul hiába indult a pole-ból az éllovas, a rajtnál Verstappen, majd a hajrában – más gumistratégián – Norris is megelőzte, így az első hármas csak szorosabbá vált, beleértve, hogy a Red Bull-os holland is közelebb került a wokingiak pilótáihoz.

„A garázs mindkét oldalán a győzelemre hajtunk, hiszen mindketten a legjobb csapatnál vagyunk, mindketten voltunk már a legjobbak, mindketten győztük már le a szintén a legjobb autóban ülve. Az ember érdemi alapon akar a legjobb lenni, erőből szeretne mindenkit megverni, beleértve a saját csapattársát is” – magyarázta helyzetről a BBC-nek Piastri a Monacói Nagydíj sajtónapján.

„Lando és én is így kerülünk az ideális helyzetbe az egyéni célunk, azaz az egyéni bajnoki cím megszerzésének megvalósításához, miközben a csapat szempontjából is a lehető legjobb eredményt hozzuk” – folytatta az ausztrál, aki kiemelte, hogy ő és Norris is kimondottan az egyenlő esélyeket, a szabad versenyt kérte a csapattól.

„Naná, hogy fájna, ha végül Max nyerne, de legalább tudjuk, hogy mindketten egyenlő esélyekkel versenyeztünk, mindenkivel szemben szabadon versenyezhettünk, és egyszerűen ez lett a végeredmény. Részünkről egyértelmű a dolog, ez a legfairebb megoldás, és mindketten ezt is kértük a csapattól” – ismerte el az ausztrál, hogy az amúgy sportszerű megközelítés kockázattal is járhat.