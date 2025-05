Az amerikai Liberty Media 2017-re lett a Forma-1 tulajdonosa, a cég pedig azonnal nekiállt az addigi kiaknázatlan vagy rosszul kezelt piacok és platformok meghódításának is, ennek része volt, hogy 2019 tavaszán a Netflixen megjelent a Formula 1: Drive to Survive széria is.

Az aktuális idények „felvezetéseként” rendre márciusban megjelenő, magyar címén Hajsza a túlélésért sorozat mindig a legutóbbi szezon történéseit dolgozza fel dokumentarista, de helyenként erősen dramatizált – azaz a valóságot, a múltat megmásító, fiktív narratívákat követő, ezért gyakran kritizált – formában.

Ugyan a sportágat napi-heti szinten követőknek nem túl sokat nyújt a széria, tény, hogy tömegeket tett F1-rajongókká az elmúlt 7 évaddal, egyértelműen hatalmas sikerről van szó, amit immár rangos díjjal is elismertek.

Az Egyesült Államokban 1949 óta osztják ki az Oscar-díjak tévés megfelelőjét, az Emmyket, melynek 2024-es díjazottjai között sportkategóriában a Drive to Survive 6. (azaz a 2023-as idényt bemutató) évada győzött. A netflixes széria már második ilyen sikerét könyvelheti el, hiszen 2022-ben is Emmy-díjat kapott.

The #SportsEmmys Award for Outstanding Documentary Series – Serialized goes to Formula 1: Drive to Survive @F1 (@netflix). pic.twitter.com/7G1OMcTwn7 — The Emmys (@TheEmmys) May 21, 2025

Az F1-es sorozat részeit bemutatkozása óta összesen több mint 700 millióan láttak, állítja a Forma-1 hivatalos oldala.