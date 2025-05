A Red Bull hollandja, Max Verstappen nyerte a 2025-ös Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíjat a mclarenes Lando Norris és Oscar Piastri előtt. A holland tempóján felül elsősorban remek rajtjának köszönhette a sikert, a virtuális biztonsági autó segítette, a valódi biztonsági autó nehezítette a dolgát, de a végén stresszmentesen ünnepelhetett.

A 63 körös futamot 19-en kezdték a rajtrácsról, főleg – de nem kizárólag – közepes abroncsokon. A kemény Pirellikkel Lewis Hamilton (Ferrari), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), valamint a két Haas indított, azaz csak olyanok, akik a mezőny második feléből várták a rajtjelet. A mezőny huszadik tagja, Cunoda Juki a bokszból indult, Red Bullján kemény gumikkal.

A rajtnál a második helyről kezdő Max Verstappen beragadt, még a harmadik helyről is elé került ideiglenesen George Russell a Mercedesszel. Az első komoly féktávon azonban olyan mélyet tudott fékezni a Red Bull-lal, hogy Oscar Piastrit is megelőzve az élre állt. Lando Norris maradt a negyedik a másik McLarennel, őrizve a helyét Fernando Alonso (Aston Martin) és a Williamsek előtt. A legjobb tízbe Charles Leclerc révén bekerült egy Ferrari, míg a csapattárs Hamilton egy helyet hátraesve a 13. helyen haladt.

Esteban Ocon már az első kör végén a bokszban járt, kemény gumikra váltott a Haas-versenyző.

Leclerc a harmadik körben feljött a 9. helyre, miután egy csatában Pierre Gasly a kavicságyban rodeózott. Az Alpine franciája egészen a 14. helyig zuhant vissza, így többen is javítottak helyükön.

LAP 3/63



Gasly into the gravel as he scraps with Leclerc



The Alpine driver drops to P14#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/lqNYbWobYU — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

A korai eseményeket követően pár kör nyugi jött, némi DRS-vonatozással. Az első négy pilóta között 1,5-2 másodperces hézagok alakultak ki, de Norris támadóbb szelleműen környékezte Russellt. Az előzéseket megnehezítette az imolai pálya szűkössége, a védekező pilóták dolga viszonylag könnyű volt.

Russell a 9-10. kör magasságában már jelentősen leszakadt Piastri mögött, Norris pedig a füvön is kereste már az előzési pozíciót, sikertelenül. Végül a 11. körben csak sikerült kívülről megkerülnie a Mercedest a Villeneuve-sikánban. Russell autóján a közepes gumik el is koptak eddigre, és beállt azok sorába, akik ekkortájt már elkezdték a kemény gumikat ledobni. Russell annyit veszített a csatákban, hogy az egy körrel korábban cserélő Leclerc mögé került.

Verstappen időközben közel 3 másodpercre növelte előnyét Piastri előtt. A McLaren lépett is, és megpróbált Verstappen elé vágni a bokszban, de az ausztrál kerékcseréje nem volt hibátlan. A Red Bull kivárt a reagálással, ahogy Norris is a másik McLarenben.

Piastri terve elúszni látszott, amikor utolérte Cunoda Red Bullját. A japán – ha csak rövid ideig is, de – jó Verstappen-csapattársként lassította a győzelemre esélyes McLarent. A holland növelte is ezalatt előnyét a friss gumikon autózó ausztrál előtt.

A körök elteltével kikristályosodott, hogy a közepeseken rajtolók közül Verstappen, Norris, Alexander Albon (Williams) és Isack Hadjar (Racing Bulls) akár megpróbálhatják egy kiállással is teljesíteni a versenytávot.

Piastri taktikájáról hamar kiderült, hogy közel sem olyan jó, de a tempóelőnnyel részben kompenzálni tudta a pozícióvesztéseket. A 28. körig már visszaért a mezőnyt előzgetve a 4. helyre, Albon mögé.

Az élmenők közül Norris tudta le először egyetlen kiállását. Kissé balszerencsés volt az időzítés a 29. körben, mert rögtön utána Ocon megállt a pályán, így virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe. A kedvezményes cserét Verstappen, Albon, Hadjar, Antonelli és Hamilton is kihasználta. Verstappen így jelentős előnnyel vezetett új gumikon a használt gumikkal köröző Piastri, az új gumis Albon, Hadjar, Antonelli és Hamilton előtt.

LAP 29/63



⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠



Ocon has pulled up just past Acque Minerali#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/MVSqpwyqKG — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Piastrinál még a VSC vége előtt realizálták, hogy a verseny közben még esedékes gumicsere több időveszteséget jelenthet, így időben kihozták friss közepes gumikért. A sorrend így Verstappen, Norris, Albon, Piastri, Hadjar, Antonelli, Hamilton, Alonso, Lance Stroll (Aston Martin), Leclerc volt. 33 kör után Verstappen előnye majdnem 20 másodperc volt Norris előtt.

A folytatás egyik fontos kérdése az volt, lesz-e Williams-dobogó. Albon hét másodperces előnyt próbált beosztani a mögötte egy keverékkel lágyabb gumikon érkező Piastri előtt. Közben a Ferrarik sem mozogtak rosszul: Leclerc a két Aston Martint, Hamilton Antonellit és Hadjart tudta le, így Hamilton az 5., Leclerc a 8. helyig mászott fel. Russell is erős kármentésben volt, csak a 35. körben tért vissza a pontszerző zónába. Érdekes mozgás volt Nico Hülkenbergé is, aki a Kick Sauberrel a 40. körben ideiglenesen bekerült a legjobb tízbe, kiszorítva ezzel az ötödik helyről induló Alonsót.

A dobogós kérdés igen hamar, a 40. körben el is dőlt. Albon nem tanúsított ellenállást, Piastri lazán kikerülte, így kármentésként összehozta a harmadik helyet.

A futam utolsó harmadára csak a dobogó mögötti helyezések kérdése maradt. A Ferrarinál házon belüli csata nézett ki azok után, hogy Leclerc is megelőzte Antonellit és Hadjart, így feljött a hatodik helyre, Hamilton mögé. A maranellói autók azonban együttesen közelítettek Albonra, látványos lendülettel.

A 46. körben azonban jött az újabb fordulat, Antonelli húzodott félre a pályán a Mercedesszel. Borult minden, ugyanis jött a biztonsági autó, és azzal együtt a bokszutcai gumicserebere. Verstappen előnye nullázódott, de simán tudott gumit cserélni, és visszaállt az élre. A második Piastri nem volt a bokszban, míg a harmadik Norris szintén új keményekre váltott. Leclerc és Russell maradt használt keményeken a 4. és 6. helyen, előbbi autójára már nem tudtak új gumit felrakni. Közéjük Albon került, friss Pirellikkel.

Antonelli starts the long walk back to the pits



Horrible luck for the hometown hero 😖#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/z8LP6W9VcS — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Hamilton és Hadjar is friss gumikkal rohamozhatott a 7. és 9. helyen, míg Sainz és Hülkenberg a 8. és 10. pozícióban kopott gumikkal várhatták sorsukat az 53. kör végi restart után.

Az újraindítás sima volt, Verstappen meglépett Piastritól. Norris inkább a tükröt nézte Leclerc miatt, de használt gumikon nem tudta tartósan nyomás alá helyezni a 4-es számú McLarent. Az első helycseréről Cunoda gondoskodott, aki bejött a pontszerzők közé.

Az 56. körtől nyithatták a DRS-t a pilóták, így az előzések esélye is megnőtt. Hamilton élt vele először Russell ellenében a 6-7. helyen, majd Norris is megelőzte Piastrit a 2-3. helyen. Mire a McLarenek közt megtörtént a házon belüli helycsere, Verstappen öt másodperccel meglépett. Ha ezt hamarabb meglépik, akár a győzelemért is mehettek volna Norrisszal.

LAP 58/63



The McLarens go wheel to wheel at Turn 2! 😵



Norris snatches second place off Piastri 👏#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/67Sg0rLSes — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Leclerc és Albon között is volt egy meccs a 4. helyért, de a monacói nem hagyta magát. A Williams a kavicságyba kényszerült, Leclerc mögött pedig megjelent Hamilton. A csapattárs ellen nem volt ilyen kemény a következő körben a ferraris, így Hamilton feljött a negyedik helyre, Leclerc és Albon között pedig az 5. helyért folytatódhatott a meccs két körrel a leintés előtt.

LAP 60/63:



Albon goes for broke but he can't get past Leclerc and bails off into the gravel 😵#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/ZEP7IiUFpZ — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

Albon végül az utolsó körben elment Leclerc mellett, bár a manővernek elengedésszaga volt a ferraris részéről.

Verstappen ebből nem sokat láthatott: a Red Bull 400. versenyén pályafutása 65. győzelmét aratta a McLarenek előtt, maradt a Norris, Piastri sorrend. Hamilton a 12. helyről jött fel negyediknek, Albon, Leclerc, Russell, Sainz, Hajdar és Cunoda elé.

A bajnokságok állása:

Piastri – 146 p Norris – 133 p Verstappen – 124 p Russell – 99 p Leclerc – 61 p Hamilton – 53 p

McLaren – 279 p Mercedes – 147 p Red Bull – 131 p Ferrari – 114 p Williams – 51 p Haas – 20 p

A 2025-ös Forma-1-es szezon egy hét múlva Monacóban folytatódik.