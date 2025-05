Nemcsak az elrontott stratégia, de még az ág is húzta a McLarent a Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíjon, amit így nevető harmadikként, de annál könnyebben nyert meg Max Verstappen.

Rámenős manőverével a Red Bull címvédője a rajtnál az élre tört, majd amellett, hogy kitartott az egykiállásos stratégia mellett – miközben az élről induló Oscar Piastri már a 14. körben kijött a bokszba –, a virtuális biztonsági autó is az ő kezére játszott. Igaz, a biztonsági autó pályára lépésével Verstappen másodszor is kilátogatott a szerelőihez, de ezzel együtt is maradt az élen.

A McLarennek ráadásul azzal is meg kellett birkóznia, hogy az újraindításnál hogyan fog csatázni egymással Piastri és a mögötte jelenleg 13 pontos hátrányban lévő Lando Norris, függetlenül attól, hogy a gumielőny a brit mellett szólt. A második hely sorsát végül egymás között, ütközés nélkül döntötték el, de Andrea Stella, a wokingiak csapatfőnöke elismerte, gondolkodtak rajta, hogy elébe menjenek egy esetleges incidensnek.

„Határozottan felmerült a gondolat” – ismerte el az olasz a Sky Sports F1-nek, amikor a csapatutasítás eshetőségéről kérdezték. „Azt akartuk, hogy Oscarnak is legyen esélye az újraindításnál, ezért végül abból indultunk ki, hogy ha Lando képes megelőzni Maxot, akkor könnyedén elmegy Oscar mellett is, tekintve, hogy használtabb gumikon volt.”

„A valóságban maguktól megoldódtak volna a dolgok, ha elég nagy a tempókülönbség, de elégedettek vagyunk a végkimenetellel” – folytatta Stella. „A versenyzők is boldogok, szerintük is igazságos volt. Ilyen a versenyzés.”