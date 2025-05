Ha az idei F1-szezon eddigi hétvégéit nézzük, nagyjából az összes eddigi helyszínen előre odaadhattuk volna a szabadedzések alapján a McLarennek a pole-pozíciót. Ehhez képest Japánban, Szaúd-Arábiában és Miamiban Max Verstappen babrált ki a papaja autóval, míg a miami sprint előtt a mercedeses Andrea Kimi Antonelli tette autóját az első rajthelyre.

Az Emilia-romagnai Nagydíj pénteki napja után – melyet a végén jelentős előnnyel behúztak az üldözők előtt – ennek fényében nyilatkoztak a versenyzők is. „Nem ez lenne az első péntek, ahol erősnek tűntünk, és aztán mindenki talált még valamit az időmérőre” – fogalmazott a bajnoki listavezető, Oscar Piastri. „Szeretnénk még találni egy kis teljesítményt, de eddig minden simán ment. Az autók jónak tűnnek, van még mit állítgatni, de összességében nem rossz a helyzet.”

Csapattársa, Lando Norris hasonló gondolatokat osztott meg. „Mindig sokkal jobbnak tűnünk, mint mindenki. Aztán az időmérőn utolérnek. Nem gondolom, hogy kényelmes helyzetben lennénk, van még dolgunk. Az Alpine gyors volt, mindig gyorsak voltak itt és biztos vagyok abban, hogy a Red Bull is be fog bennünket érni, és a Mercedes is közel lesz, a feltekerik a motort” – mondta a brit.