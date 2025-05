A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a napokban osztotta ki a motorsportos önkéntesi és tisztviselői elismeréseit, a díjazottak között pedig egy magyar szakember, Faluvégi Péter is volt.

A 2024-res év kiemelkedő vezető tisztviselője díjat elnyert 71 éves veterán a magyar autósport szinte minden kategóriáját és szintjét megjárta. Évtizedekkel ezelőtt egyszerű pályabíróként (marshal) kezdte, már az első, 1986-os Forma-1-es Magyar Nagydíjon is dolgozott, majd 1996 a hungaroringi F1-es futam pálya/versenyigazgatója (clerk of the course). A zárt pályás, formaautós munkája mellett a ralizásban, a ralikrosszban és az autókrosszban is tevékenykedett hasonló beosztásban.

Faluvégi A kategóriás versenyfelügyelői minősítéssel rendelkezik, emellett platinafokozatú FIA-pályaellenőr, tagja a nemzetközi felügyelőszervezet versenypálya-bizottságának is. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetségben is számtalan poszton dolgozott már, évekig volt a szervezet főtitkára, mai is tagja az MNASZ sporttanácsának.

A szakemberrel néhány korábban a Vezess is beszélgetett, az interjú itt olvasható: