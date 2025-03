2024-ben, az autó miami feljavulását követően Lando Norris került a legközelebb – bár még mindig elég távol – a címvédő Red Bull-os Max Verstappenhez, de a McLarennek tavaly így is be kellett érnie a konstruktőri győzelemmel, az egyéni sikerért talán csak most, 2025-ben hajthatnak.

A cél elérését ugyanakkor bonyolíthatja, hogy az előző évben négy futamot nyerő Norrishoz idénre látszólag felnőtt az előző évben még „csak” két futamgyőzelmet hozó Oscar Piastri, a nemrég kb. egyenlő fizetéssel szerződést hosszabbító ausztrál tempóra a tapasztaltabb angol szintjén van, ráadásul két forduló után mindketten egy-egy nagydíjgyőzelemmel rendelkeznek. (Tegyük hozzá, hazai versenyén, Melbourne-ben Piastri győzelemre esélyes pozícióból kicsúszott, így a pontok tekintetében hátrébb áll: 44, illetve 34 egység.)

Akárhogy is, eddig nagyjából egyenlő teljesítményt nyújt a két pilóta a pályán, a látszólag legerősebb autóval pedig hosszabb távon ők ketten lehetnek az egyéni bajnokság főszereplői.

„Ami azt illeti, jó ideje készültünk már erre a helyzetre. Na jó, önteltség lenne az mondani, hogy készültünk, de igyekeztünk felkészülni erre is” – mondta a csapatfőnök, Andrea Stella a Kínai Nagydíj után.

„Megint csak aláhúznánk, milyen szerencsések vagyunk Oscar és Lando párosával, mert nagyon természetes a viszonyuk, és egyelőre mindketten a csapat teljesítményét emelik egyre magasabb szintre. A házon belüli küzdelem biztosan hoz majd áttekintésre érdemes eseteket, de ezekből is tanulunk majd, és végső soron mindig a csapat érdeke lesz az első” – idézte a szakembert a brit Sky Sports.

A McLarennél idén már hetedik F1-es évét töltő Norris egyelőre örül, hogy a harmadik szezonjában járó csapattársa képes megszorongatni, időnként akár megverni:

„Talán a Ferrari kivételével egyik csapatnak sincs olyan párosa, amelyik ennyire hajtaná egymást, ami óriási előny számunkra. Ha mindenkinek ugyanolyan autója lenne, akkor is az a csapat lenne előrébb, amelyiknél mindkét pilóta hajszolja a másikat, és nem csak egyetlen versenyző eredményes” – utalt a Red Bullra az angol.

„Szóval nagyszerű autónk, nagyszerű csapatunk van, és két versenyző, akik egymást is hajtják, még jobban, mint bármelyik másik alakulatnál. Ez pedig mindent visz, még az egyénileg legjobb versenyzőnél is többet ér” – folytatta.

