Napos időben, 26 Celsius-fokos levegő- és 40 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki 2025 második időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Kínában. A kvalifikáció előtt órákkal tartották az év első sprintjét, melyet Lewis Hamilton nyert a Ferrarival.

A Q1 elején az alpine-os Jack Doohan megforgása jelentett rövid ideig érdekességet, illetve az, hogy többen is megszakították első próbálkozásukat, és mért idő nélkül a bokszba hajtottak. Lando Norris első mért körét pályaelhagyás miatt elvették, így a McLaren britjének is iparkodnia kellett a gyengén sikerült sprint után. Charles Leclerc helyzete sem volt sokkal jobb, a Ferrari monacóija nagyot hibázott első körén.

After an earlier spin Jack Doohan gets his first flying lap under his belt and goes P13 #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/f3pZiSJIJD