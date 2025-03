Már a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj idején lehetett arról hallani, hogy a sportág vezére, Stefano Domenicali nem a mezőnyt követve Kínába utazik, hanem tesz egy thaiföldi kitérőt. A kerülő indoka az volt, hogy találkozott Bangkokban Paetongtarn Sinavatra thaiföldi miniszterelnökkel. A délkelet-ázsiai ország erősen hajlana egy nagydíj rendezésére, és ettől a Forma-1 sem idegenkedik – annak tudatában talán főleg nem, hogy Alexander Albon thai színekben versenyez.

Erről egyeztetett a két fél, mely után Domenicali azt mondta, hamarosan újabb tárgyalásokra kerül sor. „Nagy örömömre szolgált, hogy találkozhattam a miniszterelnökkel és csapatával, akik bemutatták lenyűgöző terveiket egy bangkoki futam rendezésére” – nyilatkozta Domenicali. „Alig várom, hogy az elkövetkező hetekben és hónapokban folytathassuk megbeszéléseinket.”

