A Renault 2016-ban tért vissza az F1-be, miután újra a neve alá vette korábbi enstone-i alakulatát.

Bár a következő pár év sem volt sikersztori Cyril Abiteboul irányítása alatt, az 2020-as alpine-os átbrandelés után kezdett igazán zavarossá válni az alakulat helyzete, jöttek mentek-főnökök, külső résztulajdonosok szálltak be, a Renault pedig szépen, lassan ki is hátrál a projektből, 2026-tól már erőforrást sem szállít.

A csapat ráncba szedésére tavaly nyáron két új embert szereztek, az alsóbb kategóriákban a Hitech-csapatokat sikerrel irányító Oliver Oakes lett a versenycsapat főnöke, míg de facto főnök, a papíron vezető tanácsadóként alkalmazott Flavio Briatore lett.

A már addigra is kétes múltú olasz még az 1980-as évek végén került az F1-be a Benetton divatcégtől, hogy aztán a kilencvenes évek közepére két bajnoki címet is hozzon Michael Schumacherrel, egy évtizeddel később pedig – Renault név alatt – Fernando Alonsóval is. Briatore F1-es pályafutását is végigkísérték a botrányok, balhék, csalási vádak, végül a sportág történetének legnagyobb bundabotrányába bele is bukott. Mint ismert, az ún. Crashgate keretében az első, 2008-as Szingapúri Nagydíjon arra utasította újonc versenyzőjét, Nelshinho Piquet, hogy törje össze az autót, hogy a baleset miatt beküldendő biztonsági autó taktikai előnybe hozza Fernando Alonsót (aki meg is nyerte a futamot).

A botrány 2009-es kirobbanása után Britorét előbb örökre, majd enyhítéssel 5 évre eltiltották a Forma-1-es tevékenységtől, de 2024-ben csak visszatért. A Motorsport.comon most megjelent anyagban így magyarázta az alpine-os szerepvállalást:

„Ez ma is ugyanaz a csapat. A Benetton-csapat, a Renault-csapat, az Alpine-csapat. A csaparuházat színe, a teljesítmény változhat, de továbbra is ugyanaz az alakult. 15 évet voltam távolt a Forma-1-től, de a tévében azért néha követtem a versenyeket. Egy nap fel is hívtam Lucát [De Meo, a Renault vezérigazgatója], mondtam, hogy sajnálattal látom, milyen állapotban van a csapat, hiszen ez az én csapatom, én hoztam létre, én építtettem a gyárat, amely bajnoki címeket hozott” – kezdte.

„Szerettem volna tenni valamit. Elkezdtünk beszélgetni, egy nap aztán Párizsban is találkoztunk. Akkor még az éttermeimmel voltam elfoglalva, 1200 alkalmazottam volt, de aztán már csak 600, mert felé eladtam, így időm is felszabadult” – magyarázta, hozzátéve, hogy csakis egyetlen feltétellel vállalta el a visszatérést.

„Mondtam Lucának, hogy hadd lássam, mit tehetek, hogy ma is tudom-e még, hogy kell összerakni egy csapatot. Tárgyaltunk, de volt egy feltételem: teljhatalmat kértem.”

Briatore láthatóan megkapta ezt – minden bizonnyal az ő dolga lesz az Alpine további el- és átadása, az új identitásba való átvezetése, mert ne legyenek kétségeink, szinte biztos, hogy a francia sportkocsi-márka sem marad már sokáig.