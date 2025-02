Érdekes vendég tűnt fel csütörtökön a 2025-ös bahreini Forma-1-es előszezoni teszten a szahíri paddockban.

A váratlan vendég a Haas korábbi névadó szponzorát, a műtrágyagyártó Uralklait birtokló orosz oligarcha, Dmitrij Mazepin volt.

Mazepin 2021-22-ben támogatta a csapatot cserébe azért, hogy fia, Nyitika náluk vezethessen, ám miután hajszál híján három évvel ezelőtt Oroszország lerohanta a szomszédos Ukrajnát, az alakulat a pilótával és a szponzorral is szerződést bontott még a szezonkezdet előtt.

Az orosz rezsim fenntartói és haszonélvezői közé tartozó Mazepint az Európai Unió szankciós listára is vette – jó ideje nem léphet be, utazhat át EU-s országokon, ahogy a tagállamok pénzintézeteiben tartott vagyonát is zárolták.

Bahreinben persze nem vonatkoznak rá ugyanezek a korlátozások, feltűnése mégis meglepő, ugyanis úgy tudni, általános, „rotációs” paddockbelépőjének nem volt „gazdája”. Mazepin ugyan a Mercedes vendégépületében tűnt fel – fia náluk vett részt fizetős teszten még az F1-es bemutatkozás előtt –, de állítólag nem ők hívták meg, ahogy a Nyikitát a Forma-2-ben a Hitechnél versenyeztető, ma már az Alpine-t irányító Oliver Oakesnak sem volt köze ehhez, sőt, az oligarcha nem is az F1, az FIA vagy a szahíri pálya vendége volt.

Az F1-es akkreditációkért felelős körökben folyik a vizsgálat – írja a PlanetF1 a veterán F1-es fotós, a nyitóképet is lövő Kym Illman közösségimédia-posztja alapján.

Emlékezetes, hogy Mazepin, még pontosabban az Uralkali egészen tavalyig nem szakad el teljesen az F1-től, a cég perben követelte vissza a Haasnak kifizetett szponzori pénzeket – ezt illetően sikerrel is jártak.

Míg az oligarcha ma is szankciók alá esik a nyugati világban, fia, Nyitika ilyen szempontból immár szabad, manapság „hibrid” sportolóként a bokszban, a triatlonban, a homofutós autóversenyzésben is ki akarja próbálni magát.