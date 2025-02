A múlt kedden a Forma-1 történetében első ízben egy nagy, közös eseményen mutatták be 2025-ös autóikat (pontosabban azok új festéseit) a csapatok. A londoni O2 Arenában rendezett eseményen a csapatok egyesével, saját körítésükkel megtámogatva gurították ki a bemutatómodellt, a kifutón az idei versenyzők és a csapatfőnök is megjelent.

A legtöbb esetben ováció fogadta a szereplőket – Lewis Hamilton és a Ferrari esetében pedig szinte felrobbant a lelátó –, ám huhogás, fújolás is akadt: kisebb erővel a gumiszállító Pirelli, határozottan, eltéveszthetetlenül a felügyelőszervezet, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), valamint a Red Bull – előbb Christian Horner, majd a Max Verstappen és az autó – megjelenésénél.

Úgy tűnik, Verstappen magára vette a barátságtalan fogadtatást, édesapja, Jos Verstappen szerint fia jövőre nem is megy el, ha újra Angliában tartják az eseményt.

„Összességében rendben volt az esemény, de szerintem elég kínos volt, ami a Red Bull-lal történt, Hornert csúnyán lehuhogták. Maxot szintén. Az ember odamegy, hogy népszerűsítse a sportágat, erre a közönség kifújolja. Szerintem ez elfogadhatatlan” – mondta az egykori versenyző a RaceXpressnek.

„Persze értem én: Max az egyetlen, aki megizzasztja a brit pilótákat és akinek ami a szívén, az a száján, de akkor is elfogadhatatlan és kiábrándító, ami történt. Maxnak nem hiányzik, hogy tízezrek fújolják. Mondta is, hogy ha jövőre is Angliában lesz a show, ő nem lesz ott, én pedig teljes mértékben egyetértek vele” – állította Jos.

A jelenség az FIA figyelmét sem kerülte el, közleményben ítélték el a Red Bull-osok fogadtatását.

„Egyebek mellett a nagy rivalizálások tették olyan élvezetessé a motorsportot a rajongók számára, ám a sport minden szintjének alapköve a tisztelet. Ennek fényében elkeserítő volt az FIA Forma-1-es világbajnokát, Max Verstappent, valamint a csapatfőnök Christian Hornert célzó törzsi megnyilvánulásokat a londoni szezonindítón. Max és Christian is nagyon sokat adott az általunk szeretett sportágnak, ezt az előttünk álló szezon során is tartsuk szem előtt” – írták.

A kommünikében az FIA emlékeztetett, hogy komoly erőfeszítéseket tesznek a szervezet tagjait és az általuk felügyelt versenyszériák résztvevőit érő támadások visszaszorítására, és mindenkit arra kérnek, hogy mérlegeljék tetteik lehetséges hatását, mind a való életben, mind online.

Valószínű egyébként, hogy 2026-ban nem tartanak az ideihez hasonló szezonindító show-t, idén a 75 éves jubileum jó apropó volt, jövőre viszont az új szabályrendszer életbe lépése, az új autók érkezése miatt minden időt és energiát a téli tesztelésre fordítanak majd.