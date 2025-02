A Forma-1-es csapatok a napokban sorra küldik pályára idei modelljeiket, forgatásba csomagolva jönnek a bejáratások, az ún. shakedwonok.

A múlt csütörtökön így tett a McLaren, másnap a Williams, vasárnap pedig a Haas is.

Az amerikai csapat – a két brit alakulathoz hasonlóan – a vizes silverstone-i pályán járatta meg az új modellt, melyet mindkét versenyző, az Alpine-tól érkezett Esteban Ocon és a már tavaly is két futamon beugróként indított Oliver Bearman vezetett.

Úgy tűnik, a rutinos franciának nem ment egészen simán a vezetés, ugyanis egy, a közösségi médiában körbefutott fotón jobb oldali oldaldobozon „folytonossági hiányt” lehetett felfedezni. Mivel a csapat nem közölt részleteket a bejáratásról, nem tudni, hol és hogyan keletkezett a sérülés.

🔴 The Haas of Esteban Ocon is already damaged, the piece may have flown away ! #F1 #Haas #Ocon pic.twitter.com/FlHyDIgKGD

— F1 Insights (@BlackBoxF1) February 16, 2025