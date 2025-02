A McLaren és a Williams után, harmadik csapatként a Haas járatta be az idei Forma-1-es autóját. A privát tesztre a Brit Nagydíj helyszínén, Silverstone-ban került sor, ahol az esős körülmények között Esteban Ocon tehette meg az első köröket a VF-25-tel – írja a RacingNews365.com.

Azt már előre lehetett tudni, hogy az amerikai istálló még a Forma-1 jövő heti, nagyszabású bemutatója előtt pályára küldi az új versenygépét. Bár a csapat hivatalos platformjain még órákkal később sem tette közzé egy felvételt sem – ami alapján arra lehet következtetni, még nem akarták, hogy kiszivárogjon az új modell –, több amatőr felvétel is megjelent a közösségi médiában.

First look at the 2025 haas at silverstone @arranrabfrancis pic.twitter.com/JFT93iJAI9