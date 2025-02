Tavaly ősz óta a Vezessen is sokszor foglalkoztunk azzal, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke, Mohammed bin Szulajm szeretné megtisztítani, „szalonképessé” tenni a Forma-1-es és egyéb autóversenyzők nyilatkozatait és a csapatrádiózást.

Az elnök nem viccel, szigorú büntetésekre, kemény lépésekre is hajlandó – Max Verstappen tavalyi közmunkás büntetése és Charles Leclerc 10 ezer eurós pénzbírsága után 2025-re még komolyabb lehetséges szankciók kerültek a szabálykönyvbe: nem megfelelő viselkedés – ide tartozik a trágárság, de az FIA tisztviselőinek szóbeli megsértése is – esetén a pénzbírságok 120 ezer euróig terjedhetnek, de akár pontlevonás vagy eltiltás is lehet a büntetés.

A hétvégi Svéd Ralin már ki is osztottak egy ilyen jellegű büntetést, a hyundaios Adrien Fourmaux megkapta a maga 10 ezer, plusz felfüggesztve 20 ezer eurós bírságát, amiért egy tévéinterjúban annyit mondott, „elbaszta a versenyét”.

Ez a szigor előrevetíti, hogy az F1-ben is röpködnek majd a bírságok, ha a pilóták nem fogják vissza magukat – más kérdés, hogy hiába nem tetszik nekik az új hozzáállás, a versenyzői szervezet, a GPDA sem „ugrálhat” már, hiszen a pénzbírságon túlmutató, a sporteredményeket is fenyegető büntetések senkinek sem jönnek jól.

A williamses Carlos Sainz a Motorsportnak azt mondta a napokban, hogy az alapvető szándékkal egyetért, és hogy véleménye szerint a kamera, mikrofon előtti megszólalásoknál mindenkinek képesnek kell lennie szalonképesen megszólalni, de a rádiózást illetően túl messzire megy az FIA.

„Szerintem túlzás amit az FIA akar az eltiltásokkal és hasonlókkal, mert úgy gondolom, alapvető része az F1-nek, hogy a hangunkban és időnként a szóhasználatunkban is megmutatkoznak az igazi érzelmek, az izgalom, a rajtunk lévő nyomás” – kezdte a spanyol.

„Ha nem konkrétan valakit sértő dolog, csak egyszerű káromkodásról van szó, azt szerintem nem kellene korlátozni, mert akkor a nézők kevesebbet kapnak abból, hogy mit élünk át az autóban ülve. De ilyen a foci is – higgyék el, a focipályán sem lenne jó helyen a mikrofon, ott is szépeket mondanak a játékosok – ez már csak ilyen.”

„Kellenek az ilyen pillanatok is, mert így látható az igazi versenyző. Már így is elég korlátozott, hogy miket mondhatunk a csapatunkról, a helyzetünkről, így is bőven vannak eligazítások, így is megmondják már, miket mondhatunk. Nem egyszerű rádiózni, de szerintem kell ez a Forma-1-be, akkor is, ha néha kicsúszik valami trágárság. Ezt ne dobjuk ki” – érvelt a háromszoros futamgyőztes.