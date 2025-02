A 80-as, 90-es években világbajnoki címeket szerző, a 2010-es évekre sereghajtóvá süllyedt Williamsnél a 2020-as, doriltonos tulajdonosváltás óta folyik az újjáépítés, mely tavaly, a Mercedestől átszerződött új csapatfőnök, James Vowles alatt kapott további lendületet.

Az alakulatnál idén a korábbról megtartott Alexander Albon mellett a Ferraritól érkezett többszörös futamgyőztes, Carlos Sainz vezet 2025-ben – a spanyol maga is hozott egy komoly szponzort a maranellóiaktól elcsábított Santander képében, de most, három nappal az új autó leleplezése előtt vadonatúj névadó partnert is bejelentettek.

Az új főszponzor az ausztrál alapítású, amerikai bejegyzésű szoftverfejlesztő cég, az Atlassian, mely a közlemény szerint mesterségesintelligencia-alapú eszközeivel segíti majd a Williams munkáját.

Introducing Atlassian Williams Racing. We're officially partnering with Williams Racing to unleash the power of teamwork—together. pic.twitter.com/hGFFo31my7 — Atlassian (@Atlassian) February 11, 2025

A kilencszeres konstruktőri bajnok, 1979-től 1997-ig hét egyéni bajnoki címet (Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve) is szerző istálló most pénteken, Silverstone-ban küldi pályára 2025-ös modelljét, az FW47-est, a(z atlassianos) végső festést azonban a többi csapattal együtt csak jövő kedden, február 18-án leplezik majd le a londoni O2 Arenában rendezendő, a maga nemében első alkalommal tető alá hozott közös bemutatón.