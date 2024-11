A vasárnap reggeli kaotikus, ötször megszakított időmérőt követően az eredeti időpontnál másfél órával korábbra hozott Sao Pauló-i Nagydíj sem indult egyszerűen: a formációs körben az Aston Martin-os Lance Stroll lecsúszott a vizes pályáról, majd el is akadt a kavicságyban.

A kanadai bakija miatt nem lehetett elrajtoltatni a mezőnyt, ám annak ellenére, hogy a kijelzőkön megjelent a megfelelő „start aborted” (rajt törölve) felirat, a rajtrács élén álló pilóták – Lando Norris, George Russell –, majd őket követve sokan mások is nekiindultak egy második formációs körnek. A hátrébb kivárókat végül már a versenyigazgató, Niels Wittich utasítására küldték utánuk, hogy elkerüljék a még nagyobb káoszt.

A szabálytalanság miatt szinte rögtön vizsgálat alá vonták az első négyest, azaz Norrist, Russellt, Cunoda Jukit és Liam Lawsont, ám az eljárást csak a futam leintése után folytatták le, hogy meghallgathassák az érintetteket.

Végül furcsa, meglepően enyhe ítélet született: az első két helyről induló angol 5000-5000 eurós (2 millió Ft) pénzbírságot, valamint megrovást kapott, a másik két pilóta még ezt is megúszta. (Jegyezzük meg, hogy bár precedens nélküli esetről van szó, a versenyfelügyelők nyúlhattak volna időbüntetéshez, utólag időbüntetésre váltható bokszutca-áthajtáshoz, stop&góhoz is, de nem tették, sőt, egy tavalyi módosítás után idén már 1 millió euróig terjedő pénzbírságot is kiszabhattak volna, ezek fényében igen elnézőek voltak.)

A stewardok rámutattak, hogy míg Norris és Russell indította az incidenst, a mögöttük lévőket már rájuk reagálva keveredtek szabályszegésbe.

Szintén a futam után vizsgálták a Mercedes-csapatot, amiért az elrontott első rajtot követően, az újabb startra készülve a rajtrácson módosítottak a Russell és Lewis Hamilton autóin lévő abroncsok keréknyomásán, ami a műszaki szabályokba ütközik.

A csapat mindössze 10 ezer eurós pénzbírságot kapott a szabálytalanságért – ebben a döntésben a stewardok ki is tértek arra, hogy normál esetben sportbüntetés járna a kihágásért, ám mentő körülményként értékelték a rajt körül beállt teljes zavart.

A ferraris Carlos Sainznak a versenyt követően megrovást osztottak ki, amiért autójával maga tért vissza a bokszutcába, miután a 39. körben kicsúszott. Ez önmagában még rendben lenne, ám a spanyol a falnak csúszást követően már kivette a kormánykereket, jelezve ezzel, hogy a marshalok megkezdhetik a mentési munkákat, ám aztán a csapat rádióutasítása alapján mégis elindult, potenciálisan veszélybe sodorva a pályabírókat.