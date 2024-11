Franco Colapinto számára nincs sok út a tartós Forma-1-es ülés felé – gondolhatnánk, látva a nyitott helyeket számát, illetve azt, ki esélyes ezekre. A Williams argentin versenyzőjének kimagasló formája azonban új utakat nyithat neki: a Red Bull immár nem titkoltan érdeklődik szolgálatai iránt.

Interlagosban több esemény is történt párhuzamosan, ami arra enged következtetni, hogy Colapintóval mindenképp számolunk kell, ha az energiaitalos csapatok jövő évi felállásán gondolkozunk. Egyfelől a Sao Pauló-i Nagydíj hétvégéjén lencsevégre kapták Christian Horner Red Bull-csapatfőnököt, aki éppen a Williams motorhome-jából távozott. Ez persze önmagában még nem perdöntő bizonyíték, de alapvetően semmi más nem indokolná a grove-iaknál tett látogatását.

Christian Horner was seen leaving the Williams' hospitality before the start of FP1 by @ESPNArgentina pic.twitter.com/Vh4dYBYBQE