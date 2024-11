Kihívást jelentett az idei Forma-1-es szezonban kiigazodni azon, hogyan is hívják a Red Bull fiókcsapatát. Racing Bulls, RB, VCARB, Visa Cash App Racing Bulls – ezekkel a variációkkal mind találkozhattunk, amióta kiderült, hogy a Red Bull rövidre zárja divatmárkája, az AlphaTauri királykategóriás szereplését.

Az RB rövidítés csak újabb olajat öntött a tűzre, hiszen nem minden kontextusban lehetett egyértelmű, melyik csapatról van szó. Mindazonáltal nemcsak a rajongóknál, de szakmai körökben is zűrzavart keltett átnevezésével a faenzai istálló, melyet van, ahol az egyszerűség kedvéért a mai napig Toro Rossónak hívnak. Úgy tűnik, nem is kell hosszú távon megbarátkoznunk a kacifántos, visás, illetve Visa nélkül elnevezésekkel, ugyanis 2025-re újabb csavar jön a történetben.

Elsők között a Formula.hu, valamint a RacingNews365.com pendítette meg, hogy – az eredeti elképzeléshez visszatérve – a Racing Bulls név állandósul a következő szezonra, de ettől függetlenül sem a Visával, sem a Cash App-pel nem szakad meg a partneri kapcsolat. Több szempontból is logikus lenne a lépés, hiszen a csapat mögött álló céget Racing Bulls S.p.A-nak hívják, ahogyan az e-mail címekben is a Racing Bulls, nem pedig az RB szerepel, mint arról a Motorsport.com beszámolt.

A jövőbeli tervekről Peter Bayer, az RB (VCARB) vezérigazgatója nyilatkozott az osztrák Servus TV-nek a brazíliai paddockban, igaz, mindezt lényegre törően tette, mintha mindig is egyértelmű lett volna: „Racing Bulls és Visa Cash App Racing Bulls. Valójában semmi sem fog változni” – bizonygatta. „Az egyetlen kérdés egész évben az volt, hogy mit is jelent az RB. Most hivatalossá tesszük, hogy az RB jelentése a Racing Bulls.”

A szabályok miatt viszont az újabb névváltás is csak elsőre tűnik egyszerűnek. Bár a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) következő nevezési listáján valóban a Racing Bulls név szerepel majd, korántsem jelenti azt, hogy a gárda teljes identitása átalakul, különösen tekintettel az autó elnevezésére. A 2024-es modell a VCARB01 nevet kapta, így előfordulhat, hogy jövőre hiába Racing Bulls néven indul a csapat, az új alvázat a VCARB02-nek fogják hívni, ahogyan az arculati elemekben, köztük a logóban sem várható egetrengető változás.