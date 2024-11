Szürke, borús, egyre szelesebb időben (22 Celsius-fokos levegő-, 43 fokos aszfalthőmérséklet), eső fenyegetése mellett, helyi idő szerint 15.30-kor kezdődött a 2024-es Forma-1-es idény utolsó előtti sprinthétvégéje, a Sao Pauló-i Nagydíj sprintkvalifikációja.

A pilótáknak-csapatoknak pénteken mindössze 60 perc jutotta arra, hogy az újraaszfaltozott interlagosi pályához hangolják az autóikat, mielőtt nekifutottak a három szakaszban összesen 30 perces, a szombati, rövid futamra szóló rajthelyeket kiosztó kvalifikációnak.

SQ1 – az első, 12 perces szakaszra a Ferrarik futottak ki elsőként, de a többiek is sorban álltak mögöttük, mindenki sietett mért kört futni, mielőtt drasztikusan romlani kezdtek volna a körülmények. A Mercedesnél, a McLarennél és a Red Bullnál azért kivártak.

🟢 SQ1 GREEN LIGHT 🟢 #F1SPRINT QUALIFYING IS GO! 💪 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/UsFLcF0wbu

Az autókon – az előírásoknak megfelelően – a közepes keverékű (sárga) Pirellik kerültek fel.

Charle Leclerc 1:11,654-gyel nyitott, a múlt hétvégi győztes, Carlos Sainz hattizeddel lassabb volt csapattársánál. Mindkét Alpine gyorsabb volt náluk, de aztán jöttek a nagyobb nevek, az első edzésen legjobb George Russell, Lewis Hamilton, a náluk is gyorsabb Lando Norris, Oscar Piastri, majd Max Verstappen. A címvédő és Piastri közé még befért a haasos Nico Hülkenberg és a VCARB-os Liam Lawson.

A Ferrarinál korán kezdték a „második menetet”, még négy és fél perc volt, amikor Leclerc és Sainz a 2. és 4. pozícióba lépett fel.

Az utolsó egy percben Sergio Perez a 2. helyre ugrott előre, Leclerc onnan tolta hátrébb, de az igazi villantás a beteg Kevin Magnussent helyettesítő Oliver Bearmantől származott, aki csapattársa, Hülkenberg elé lépett a 7. helyre.

Az öt kieső csoportját az Aston Martin-os Fernando Alonso vezette, mögötte az alpine-os Esteban Ocon, a a spanyol veterán csapattársa, Lance Stroll, a VCARB-os Cunoda Juki és a sauberes Csou Kuan-jü sorakozott.

❌ ELIMINATED IN SQ1 ❌

Az SQ2 10 perce még száraz körülmények között indult, de pályától északra és délere is esett már.

Az első nekifutásra még a kötelező közepes keverékeken mentek ki a versenyzők – a bokszutca kijáratánál sor várta a lámpa zöldre váltását.

A befutók után Norris, Sainz, Piastri, Russell, Leclerc, Gasly, Bottas, Hamilton, Albon és Perez volt a top 10-ben. A mért kört később teljesítő Verstappen a 2. helyre, Norris mögé tudott beugrani.

3 perc marad, amikor a Haas-pilóták kifutottak egyetlen próbálkozásukra: Bearman a 6., Hülkenberg a 10. helyet csípte meg. A németet azonnal kitoltaa williamses Albon, Hamilton pedig csak a 11. helyre tudott előrébb lépni a szakasz hajrájában.

Ollie Bearman crosses the line, and goes P6 💪#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/jn7rWQqCPu

— Formula 1 (@F1) November 1, 2024