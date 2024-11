Napos, derült, meleg körülmények (26 Celsius-fokos levegő, 52 fokos aszfalthőmérséklet) között, helyi idő szerint 11.30-kor kezdődött a 2024-es Forma-1-es világbajnokság 21. fordulója, a Sao Pauló-i Nagydíj első és egyetlen szabadedzése az interlagosi pályán.

A pénteki 60 percet mindenki igyekezte maximálisan kihasználni, hiszen a második pályára lépési alkalom már a szombati sprintverseny kvalifikációja várt a mezőnyre, márpedig az újraaszfaltozott pálya kiismerése szokásos hétvégén is kihívást jelentene.

🟢 GREEN LIGHT 🟢 The 2024 Sao Paulo Grand Prix weekend is GO! 🙌#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/Qr2o1x8yMe — Formula 1 (@F1) November 1, 2024

Bár Mexikóval ellentétben nem tervezetten – a sprinthétvége miatt nem lenne logikus –, most is akadt ifjonc a pályán: a Haasnál a jövő évi versenyző, Oliver Bearman helyettesítette a betegséggel küszködő Kevin Magnussent. A terv szerint az angol viszi végig a sprintkvalit is, ám a dán visszatérése még nem kizárt.

A gyakorlás kezdetén a Sauberek futottak ki, majd utána a fél mezőny, elsőre mindenki a közepes keverékű (sárga) Pirelliken.

A rövid, gyors pályán aprók voltak a különbségek, 6 perc a top 10 egy másodpercen belül állt. 10 perc után a Red Bull-os Sergio Perez állt az élen 1:12,099-cel az új kasztnival szerelt RB20-asával.

A mercedeses George Russell épp az első negyedóra végén vette át az első pozíciót, de aztán Verstappen még gyorsabb tudott lenni. Az edzés alatt közölte a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), hogy a holland erőforráselem-csere (hatodik belső égésű motor) miatt 5 helyes rajtbüntetéssel fut neki a vasárnapi – potenciálisan esős – versenynek.

Franco Colapinto has a moment exiting Turn 4 😮 A reminder that this famous old circuit has a brand new track surface this weekend 👀#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/ansugnpKTw — Formula 1 (@F1) November 1, 2024

A munka csendesen, nyugodtan zajlott az edzés első felében, az piros jelölésű, lágy gumik 20 perccel a vége előtt kerültek fel az első élmezőnybeli autóra. Elsőként Russell futott érdemi kört a leggyorsabb Pirelliken, 1:10,791-gyel az élre is állt. (Előtte csak a VCARb versenyzői mentek kört ezeken.)

Sunshine and fluffy clouds for Friday practice 😎 But there could be some rain about over the weekend, which would spice things up a bit! ☔️#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/1P1UbehgcH — Formula 1 (@F1) November 1, 2024

Érdekes epizód volt 15 perccel a leintés előtt, hogy a bokszutca bejáratánál pont Verstappen mögött érkeztek a McLarenek, Lando Norris pedig meg is próbálta megelőzni a címvédőt, de aztán visszasorolt mögé.

A többség az utolsó 10 percre hagyta az időmérős etapokat. A Williams ifjonca, Franco Colapinto felugrott Russell mögé a lágyakon, de nem sokáig tarthatta meg az előkelő pozíciót, hisz sorra jöttek a piros gumis körök a többiektől. Az argetnint a Haas beugrója, Bearman tolta hátrébb, és érdekes módon sem Alex Albon, sem Carlos Sainz, sem Oscar Piastri és Lando Norris nem bírt az idejével, csak az angol mögé álltak be.

A leintéskor végül Norris kapaszkodott az első helyre a második lágy gumis nekifutásával.

Az edzés szokás szerint rajtszimulációkkal zárult.

A Sao Pauló-i hétvége pénteken magyar idő szerint 19.30-kor folytatódik a sprintkvalifikációval, a rövid verseny szombaton – nekünk – 15 órakor, a hagyományos időmérő 19 órakor kezdődik, míg a nagydíjat vasárnap 18 órától nézhetjük majd.