Kissé felhős időben, 22 Celsius-fokos levegő- és 44 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj időmérő edzése. Előzetesen úgy tűnt, a McLaren lehet a favorit, ugyanis komolyabb előnnyel húzta be párosuk, Oscar Piastri és Lando Norris a harmadik szabadedzést.

A Q1-ben többen is a közepes gumikon próbáltak továbbjutni a legjobb csapatok közül. A Ferrarikra, a McLarenekre és a Mercedesekre is sárga oldalfalú Pirelli került fel, de bizonytalan volt, hogy ez tényleg kivitelezhető-e. Idejük azonban még így is jobb volt sokakénál, Sergio Perez a Red Bull-lal például elsőre egy irtó gyenge, továbbjutásra nem elegendő időt futott.

A pálya szinte folyamatosan gyorsult, és olyan nevek forogtak a szakasz közepén az élbolyban, akiket nem szoktunk meg elöl. Nem volt életképes opció a közepes gumik további gyötrése, minden topcsapat visszatért a lágyakhoz. A továbbjutás még így sem volt könnyű falat a mezőny szorossága és a viszonylag könnyű hibázási lehetőségek miatt, egy-két tizedmásodperc 5-6 pozícióeltérést is jelenthetett.

Piastri is megszenvedett a McLarennel a Q1 végén, egy körét el is vették az ausztrálnak. Három perccel a szakasz vége előtt Perezzel osztoztak az utolsó soron, és éppen a ferraris Charles Leclerc-é volt az utolsó továbbjutó idő. Piastri használt lágyakon futott neki a végén, és javított, de fél percen belül már újra kieső volt. Perez nem volt jobb nála, így együtt zuhantak vissza a leglassabbak közé. Egyszerre búcsúztak Franco Colapintóval (Williams), Esteban Oconnal (Alpine) és Csou Kuan-jüvel (Kick Sauber).

A Q2-t a Ferrari kezdte valamivel gyengébben Leclerc révén. Volt egy hibája a középső szektorban, de igazából lényegtelen is volt, mert egy pályaelhagyásért elvették tőle az időt. Az állva maradt McLarennel Norris remekelt: a Q1-ben 27 százados előnnyel nyert, és ebben a szakaszban is három tizedmásodperces vezetéssel kezdett Max Verstappen Red Bullja előtt.

Leclerc megoldotta a kötelezőt, nem hagyva az utolsó pillanatra a próbálkozását. Ezt jól tette, ugyanis az utolsó pillanatokban Cunoda Juki a falba tette az RB (VCARB) autóját az utolsó szektorban, előcsalogatva a piros zászlót és lezárva a Q2-t. A japán versenyző a rázókövön fékezett, ez kritikus hibának bizonyult. Ezzel kiesett ő, illetve a csapattárs Liam Lawson, a két Aston Martin, illetve Valtteri Bottas (Kick Sauber).

A Q3-as első köröket követően Sainz vezetett, megverve Norris addigi legjobb Q2-es körét, miközben a brit 6 tizedet hagyott a körében. A Ferrari feltámadását Leclerc tetézte, bár a teljes képhez hozzátartozik, hogy Verstappentől el is vették a körét pályalevágás miatt. A Ferrarik mögött így a Mercedesek következtek George Russell, Lewis Hamilton sorrendben, csak őket követte Norris. Pierre Gasly (Alpine) volt ekkor a hatodik Alexander Albon (Williams), valamint a két Haas-pilóta, Nico Hülkenberg és Kevin Magnussen előtt.

A végső hajrában a két Ferrari tovább javított, de a sorrend nem változott köztük. Verstappen és Norris azonban szétválasztotta őket, a holland megelőzte brit riválisát. Ezzel ki is alakult az élmezőny rajtsorrendje, mert a Mercedesek már nem szóltak bele ebbe a meccsbe. Sainz idei első, F1-es pályafutása hatodik pole-pozícióját szerezte ezzel.

A 2024-es Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 21 órakor kezdődik.