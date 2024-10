Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2024-es Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíjon. A 60 perces gyakorláson a McLaren párosa, Oscar Piastri és Lando Norris voltak a leggyorsabbak.

A bokszutca nyitását követően hamar beindult az élet a pályán, mely 18 Celsius-fokos levegővel és 35 fokos aszfalttal várta a pilótákat. Elsők között vágott bele a munkába George Russell és Max Verstappen: előbbi a Mercedes összetörése miatt veszített időt pénteken, utóbbi pedig új erőforrást kapott a korábbi problémákat követően. A Red Bull hollandját ezért nem fogják büntetni, mert egy már korábban használt csomag került autójába.

The session is under way 🟢



And two drivers who lost out on track time yesterday - George Russell and Max Verstappen - are among the first to venture out.#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/9R5SJ187rL