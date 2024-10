Az első edzésen tapasztalthoz hasonló, derült, enyhe időben (23 Celsius-fokos levegő, 42 fokos aszfalthőmérséklet) kezdődött a 2024-es Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj második, rendhagyó gyakorlása.

Az edzés a szokásos 60 perc helyett 90 perces volt, ugyanis a csapatok-pilóták a Pirelli 2025-ös C4-es, C5-ös és C6-os prototípusait tesztelték a gumigyártó kívánságai és utasításai alapján – meghatározott üzemanyag-mennyiségekkel és etaphosszakkal (2-2 rövidebb és 2-2 hosszabb menet, 20-20, valamint 100-100 kg üzemanyaggal).

Az első edzést az ifjoncok miatt kihagyó pilóták – Lando Norris, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Fernando Alonso és Csou Kuan-jü – a meghatározott tesztprogramon felül egy-egy szett 2024-es közepes keverékű Pirellit is használhattak.

A korábbi gyakorláson a Ferrarit vezető Oliver Bearmannel ütköző Alexander Albon Williamse komoly javításokra szorult, a thai versenyző részvétele bizonytalannak látszott. Leclerc Ferrarija is szerelést igényelt, a monacói csak később kezdte meg a körözést.

Az első körökön a Red Bull pilótáitól érkeztek nem túl biztató üzenetek: Sergio Perez a fékpedálra panaszkodott, míg az első edzést motorproblémával befejező Max Verstappen furcsa hangokról számolt be, be is hívták a bokszba.

Verstappen's still not happy in the Red Bull and pits. #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/0vDYvgMsvX

12 perc telt el, amikor előkerült a péntek harmadik piros zászlója, miután George Russell csúnyán a TecPro-korlátba tette a Mercedest. A visszajátszásokon látszott, hogy az autó a 8-as kanyar kerékvetőjére feküdt fel, onnan már csak utas volt Russell. A W15-ös jobb oldala rendesen összetört, a pilóta a saját lábán, de talán kezét fájlalva sétált el az orvosi autóhoz.

The Mercedes drops it on the kerb and spins into the barriers at high-speed. Russell is out of the car.

A fal javítása bő 20 percig tartott, 54 perc maradt az edzésből, amikor újra zöldre váltott a lámpa a bokszutca végén. A kényszerszünet nem jött jól a Pirellinek, ugyanakkor Verstappen és a Red Bull nagyon is jól jött, időt kaptak az autó átvizsgálására, javítására. Sajnos a problémát nem sikerült orvosolniuk, a hollandot gyorsan vissza is hívták a bokszba, hogy aztán darabjaira bontsák az RB20-ast.

Is that session over for Verstappen? ❌

The World Champion is out of the car, with no time on the board.

Clearly, all is still not well with the #1 car… #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/4vzR9ljIsm

— Formula 1 (@F1) October 25, 2024