Derült, enyhe, (17 Celsius-fokos levegő, 43 fokos aszfalthőmérséklet) körülmények között kezdődött a 2024-es Forma-1-es világbajnokság 20. fordulója, a Mexikóvárosi Nagydíj első szabadedzése a főváros sűrűjében fekvő Hermanos Rodriguez pályán.

A bokszutcai lámpák zöldre váltásakor elsőként az Aston Martin tartalékosa, Felipe Drugovich futott ki a a pályára, mögötte a Ferrarit vezető, de jövőre a Haashoz igazolt Oliver Bearman következett, de mások sem vártak sokáig. Az ifjoncok táborát erősített a Saubernél a ferraris Robert Svarcman, a McLarennél a mexikói Pato O’Ward és a Mercedes jövő évi versenyzője, Andrea Kimi Antonelli is.

And it's a green car straight out, as Drugovich is first to hit the track in the Aston Martin 👊 #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/s8t27lnn2w

Green light at the end of the pits 🟢

A leghangosabban a Red Bull-os Sergio Perezt fogadta a lelátók népe.

Nem egész négy és fél perc telt el, amikor előkerült a piros zászló, miután a célegyenes végén Antonelli egy apró törmelékre futott. A takarítás idejére megszakították a körözést – egy marshal igen gyorsan összeszedte a pár karbondarabot, a kényszerszünet bő 5 percig tartott.

Kimi Antonelli runs over some debris in the Mercedes and the session is paused to clear it. #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/m3OE0ey0ug

Az újraindítást követően a címvédő Max Verstappen autója a garázsban, bakokon maradt, valószínűnek tűnt, hogy az alkatrész az RB20-as padlólemezéről szakadt le. Lance Stroll Aston Martinján is viszonylag sokáig dolgoztak a szerelők, kismillió szenzort szereltek le róla.

Az első mért körök után George Russell állt az élen (1:20,727), mögötte Perez, a haasos Kevin Magnussen, Carlos Sainz és még az első menetből Verstappen sorakozott a top 5-ben. Mindenki a Pirelli kemény (fehér) abroncsait használta.

22 perc után újra előkerült a piros zászló, a williamses Alex Albon orral a falban, Bearman a pálya szélén állt defektes bal elsővel a 10-es kanyarban. A visszajátszásokból kiderült, hogy a thai pilóta autója a sikánokban megcsúszott-kitört a kerékvetőn, egyszerűen beleszitált a Ferrariba.

It's quite the impact 😳

Albon happens upon Bearman's Ferrari at speed, clips the front left and spins into the wall 💥

Both cars will play no further part in the session.#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/rPgYMh7G0w

